Algérie: Vibrant hommage rendu à Alger à Ould Abderrahmane Kaki

Alger — Un vibrant hommage, organisé par le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), a été rendu dimanche à Alger, à Ould Abderrahmane Kaki, réinventeur du Théâtre algérien, à travers une œuvre où se conjugue naturellement patrimoine et histoire à l'expression universelle.

Cet égard, à l'endroit de ce grand comédien, dramaturge et metteur en scène, qui a su faire du théâtre, un outil efficace pour la préservation du patrimoine et la lutte contre l'obscurantisme, l'illettrisme et l'injustice, intervient à l'occasion de la Journée internationale du Théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année et qui fête en 2022 son 60e anniversaire.

A cet effet, un riche programme a marqué cette journée, où le nombreux public a pu d'abord apprécier une exposition de photographies montrant Ould Abderrahmane Kaki dans ses œuvres avec la troupe "El Garagouz" qu'il avait créée, pour assister ensuite à une conférence organisée par l'association culturelle "Quartina pour le Théâtre" de Mostaganem, durant laquelle les intervenants ont évoqué le parcours singulier du dramaturge.

S'en est suivi, une table ronde animée par les compagnons de routes du dramaturge qui ont restitué, différentes expériences et anecdotes, avant la présentation du premier ouvrage contenant les textes des pièces, "132 ans", "Koul wahed ou hakmou", "Beni kelboun" et "Diwan el garagouz", conçu et édité par l'association "Quartina pour le théâtre", présidée par Mohamed Boudane, en collaboration avec le Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula.

Les célébrations de l'œuvre de Kaki se sont terminées avec la projection, d'un documentaire contenant différents témoignages sur, l'homme, et le dramaturge, ainsi que quelques extraits de sa pièce "El Guerrab oua salihine", pour voir ensuite, le trophée honorifique marquant ce bel hommage remis au président de l'association "Quartina pour le théâtre".

D'autres hommages ont été rendus au regretté comédien du TNA, récemment disparu, Yacine Zaidi (1974-2021) et aux deux vétérans de la troupe des Garagouz, Mustapha Chograni et Mohamed Chouikh.

Né en 1934 dans le quartier populaire de Tigdit à Mostaganem, Ould Abderrahmane Abdelkader dit "Kaki" s'est longtemps frotté, comme comédien, auteur des adaptations et metteur en scène, aux œuvres universelles de grands noms du 4e Art, à l'instar d'Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Plaute, Carlo Gozzi ou encore Bertolt Brecht avant de produire ses propres œuvres dès 1958, année de création de sa première troupe théâtrale.

Se réappropriant dans le contenu, l'héritage des conceptions théâtrales traditionnelles à travers une vingtaine de pièces qu'il avait écrites et mises en scène, il avait conféré au théâtre algérien une portée universelle, en ouvrant judicieusement la forme donnée à son théâtre à la modernité.

Parmi les œuvres qu'il a créées, "La légende de la rose", "Dem el hob", "La Maison de Dieu", "Avant-théâtre", "132 ans", "Le Peuple de la nuit", "Ifrikya qabla", "Diwan el garagouz", "Koul ouahad ou hakmou", "Les vieux", "Bni kelboun", et "Diwan el mela".

Ould Abderrahmane Kaki est décédé le 14 février 1995.

Le jeune auteur, metteur en scène, fondateur et directeur du Festival "Fatiha-Berbère" pour le Théâtre de jeunes de Boumerdès, Walid Abdellah, a ensuite donné lecture à la lettre marquant la Journée mondiale du théâtre, écrite cette année par le metteur en scène de théâtre et d'opéra et directeur de festivals, l'Américain, Peter Sellars.

Par ailleurs et toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du Théâtre, un nouvel espace d'échange a été ouvert au TNA, baptisé du nom du dramaturge révolutionnaire "Mohamed-Boudia".