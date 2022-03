Ile Maurice: Roches-Noires - En difficulté près des côtes, un bébé dauphin meurt

Il était l'attraction principale des habitants et des promeneurs, hier, à Roches-Noires. Un bébé dauphin s'y est retrouvé en difficulté et est resté environ trois heures près des côtes, avant de mourir.

Un pêcheur et skipper de Roches-Noires, Bhoosan Appadoo, nous a alertés vers 8 heures. Il a fait la découverte en allant préparer son bateau pour promener des touristes. "Mo ti pé al prépar mo bato, mo'nn trouv enn zelron pré ek lakot. Aster dimounn pé dir kapav rékin, zot inn per", nous a-t-il confié.

En s'approchant, il a remarqué qu'il s'agissait d'un bébé dauphin qui essayait de regagner les eaux profondes. "Gramatin vers 6-zer mo'nn vinn rétir li, mé malérezman nou pann kapav fer nanié pou sov li."

"Je pense que dans la soirée, il s'est aventuré loin de sa zone et s'est laissé porter vers la côte. Il paraissait perdu et voulait retrouver les siens. On aurait dû agir vite", se désole Bhoosan Appadoo. Il n'a pas tardé à nous faire parvenir une vidéo de la situation et à alerter les autorités. Il sera rapidement rejoint par des habitants de la région, notamment des enfants, émerveillés par le spectacle.

"Nous avons essayé tant bien que mal de l'aider à retrouver la passe qui allait le mener vers la haute mer, mais il était paniqué", explique Bhoosan Appadoo qui, avec l'aide des autres pêcheurs, dont Evan Ramnath, se sont jetés à l'eau autour du dauphin pour le guider. Cependant, ont-ils remarqué, l'animal portait des blessures au corps et à la tête, ce qui ralentissait sa vitesse et affectait son sens de l'orientation. Le cétacé se serait cogné à plusieurs reprises contre un barrage en béton.

Après une heure, les autorités, notamment les membres de Poste-La-Fayette Fisheries Post, sont venues sur place pour aider à sauver le dauphin. Plus d'une heure passée autour de l'animal sous les yeux ébahis des habitants qui n'espéraient qu'une chose : que le petit dauphin puisse retrouver sa famille. Mais après plus de trois heures d'efforts communs des habitants et du dauphin, le jeune animal est mort.

Le ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo, s'est aussi rendu sur place. Contacté, un préposé du ministère nous a indiqué que le dauphin n'a pas survécu car il présentait des blessures profondes