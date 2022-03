Ile Maurice: Parlement - 102 questions, une motion et quatre projets de loi

L'agenda pour la première séance parlementaire de ce mardi est chargé. Cent deux questions sont à l'ordre du jour dont dixhuit adressées rien qu'au Premier ministre, Pravind Jugnauth. Toutefois, comme il a l'habitude de répondre à deux ou trois questions lors de la Prime Minister's Questions Time (PMQT) qui ne dure que 30 minutes, beaucoup de questions ne seront pas abordées, comme celle du message du cardinal Piat charcuté par la MBC, qui est à la sixième place, alors que l'interpellation de Patrick Assirvaden sur les voyages des ministres est en 18e position.

Pour cette nouvelle session parlementaire, il a été convenu avec les élus que le bureau du clerk procède à un tirage au sort pour dresser la liste des questions qui seront prises en premier. Les trois premières interpellations destinées au chef du gouvernement sont respectivement celle de Richard Duval sur le voyage à Blenheim Reef, aux Chagos, alors que Deven Nagalingum lui posera une question sur l'organisation des élections municipales. Le backbencher du Mouvement socialiste militan Kavi Doolub aura une question sur le quadricolore que le gouvernement britannique a fait enlever sur Peros Banhos.

Après la période réservée aux questions destinées aux ministres, Pravind Jugnauth présentera le National Flag, Arms of Mauritius, National Anthem and Other National Symbols of Mauritius Bill en première lecture. Ce projet de loi a comme objectif de renforcer les lois existantes qui protègent les symboles nationaux comme les blasons et les armoiries. L'hymne national et la crécerelle de Maurice sont aussi concernés.

Le ministre du Logement et des terres, Steven Obeegadoo, présentera un amendement à la Landlord and Tenant Act. Par ailleurs, des débats sur le Town Planners' Council Bill et le Revision of Laws (Amendment) Bill devraient débuter demain. D'après l'agenda, ces projets de loi seront également votés à moins qu'il n'y ait un ajournement.

De son côté, Renganaden Padayachy viendra avec une motion pour que le bureau des statistiques procède à un recensement de la population et des bâtiments. Le recensement de la population se déroulera du 19 juin au 1er août alors que celui des bâtiments sera fait du 30 avril au 20 juin.