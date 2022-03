Afrique: Le Club M eliminé - Place au debriefing..

A deux pertes de balle dans l'axe près, Maurice serait peut-être qualifiée pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN 2023. Mais la réalité c'est que le Club M n'a pu vaincre une équipe qui semblait largement à sa portée faute de n'avoir pas concrétisé ses nombreuses actions, à l'aller comme au retour. Séduisante et fébrile à la fois, notre sélection nationale semble finalement trop fébrile et immature pour aller plus loin. Trois joueurs clés de l'équipe, dépités à la fin du match face à cette nouvelle désillusion, font à peu près le même constat.

"C'est une grosse déception", soupire Kevin Bru, qui s'est battu comme un lion, en vain. "C'était une équipe largement à notre portée. Si tu n'es pas efficace dans les 30 derniers mètres, que ce soit offensivement ou défensivement, dans un match international, tu ne peux pas espérer grand-chose. Faut être plus tueur que ce soit offensivement et défensivement. On s'est procuré beaucoup d'occasions, malheureusement on n'a pas su les mettre au fond."

L'ancien joueur formé à Rennes et qui a joué à Ipswich, qui a signé en janvier dernier à Versailles, est lucide. "Défensivement, sur leurs quatre actions on prend trois buts, félicitation à eux mais on aurait pu beaucoup mieux faire. On a été plus constant qu'au match aller, on les a mis plus en difficulté dès le début. On marque trois buts... mais on en encaisse trois ! C'est impossible d'espérer une qualification pour la Coupe d'Afrique en concédant trois buts.

Le capitaine, Lindsay Rose, ne dit pas autre chose. "Très déçu. Les gars ont tout donné. On a couru énormément, on a fait des efforts. On commet des erreurs de concentration encore. Erreurs de jeunesse pour certains. Erreurs de placement. Mais tout ça ce sont des erreurs, sans ça il n'y a pas de football, il n'y a pas de buts."

Peut-on y voir un manque de maturité de cette équipe ? "Manque de maturité, manque de repères, manque de compétition. Pourtant, combien de fois on a répété qu'il fallait rester concentré quand on marque ? Malheureusement, on a payé à cause de ça, il n'y a pas d'autres raisons. Va falloir grandir avec ça", concède l'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais, actuellement au Legia Varsovie, en Pologne.

Est-ce la fin du Club M actuel tel qu'on l'a connu ? Quelle sera la suite ? "Je ne sais pas, il n'y aura plus de matches officiels pendant longtemps", reconnaît Kevin Bru. "Pour les garçons, il faudrait que le championnat reprenne et qu'ils jouent des matches. Pour moi, personnellement, à 33 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Il y aura une petite réflexion pour la suite."

Mais tout n'est pas à jeter dans cette équipe, si on risque de perdre certains tauliers très expérimentés et il a aussi de l'espoir avec un certain Dylan Collard, le natif d'Australie qui évolue en D2 Portugaise. Le géant de 2 mètres a montré d'excellentes qualités techniques pour ce match retour et a marqué : "Je suis très fier de nos gars. On a travaillé vraiment dur. Des jours comme ça existent en football. On a une équipe très jeune et on doit continuer à travailler. Hélas ce n'était pas assez. On a fait de notre mieux. On doit continuer à travailler."

Il refuse de tirer la couverture à lui et pense même aux supporters. "Sur les deux matches, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque fois sur le terrain. J'ai essayé de représenter mon pays du mieux possible. Mais les performances individuelles ne comptent pas vraiment si l'équipe ne gagne pas. Les joueurs sont les premiers déçus de cette élimination. Je peux comprendre aussi que pour les fans ce soit très dur." Cette nouvelle désillusion tombe très mal pour le football mauricien, au plus mal depuis de longues années. La reconstruction prendra plus de temps que prévu malgré l'excellent apport de nos expatriés.