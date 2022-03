Ile Maurice: Chute mortelle de Jeslen à Tyack - Arrêté, le père sera inculpé pour homicide involontaire

Drame et désolation à Tyack, Rivière-des-Anguilles. La mère du petit Jeslen Putchay, un an, Prisca Laboiteuse, revient sur le samedi cauchemardesque qu'elle a vécu.

Son fils est décédé hier, dimanche 27 mars, suivant une chute samedi alors qu'il jouait sur les épaules de son père, Joshen Putchay. Ce dernier a été placé en détention et devra être inculpé devant la justice pour homicide involontaire ce lundi.

"Vers 9 heures du soir, nous l'avons emmené à l'hôpital et il a commencé à vomir. So papa pé kriyé : 'dokter, dokter get mo zanfan.' Zot pé fer nou atann, dir bizin fer test PCR tousala. Apré zot inn fer X-Ray ar mo zanfan. Disan pé sorti dan so labous. So papa pé démandé kifer disan pé sorti dan so labous. Zot pé dir kapav linn blésé. Zot démann mwa si mo aksepté admet lopital, mo'nn dir zot wi", raconte Prisca, en état de choc.

"J'ai entendu ses derniers pleurs vers 3 heures du matin. Il avait fait de la fièvre. Sa température était de 39,5. À 5 heures, son corps était froid et il avait les lèvres bleues. J'ai crié que mon enfant est mort et pourquoi on ne l'a pas sauvé", pleure Prisca, qui a mis au monde son premier enfant le 25 juillet 2020, après trois fausses couches.

Le petit Jeslen était le rayon de soleil de la famille. Il était très jovial. Il jouait avec son père quand le drame a eu lieu. Le quadragénaire, qui travaille comme chauffeur, était rentré du boulot samedi soir, vers 19 heures. Après avoir pris sa douche et dîné, il s'est rendu dans sa chambre à coucher et s'est assis sur le lit. Le garçonnet a grimpé sur l'épaule de son père et jouait quand il est tombé.

Après le décès de Jeslen, son père a été entendu par la police de Rivière-des-Anguilles, hier. "J'ai essayé de retenir mon fils en l'attrapant par les pieds mais sa tête avait percuté le sol. Je n'ai pas pu éviter ce malheur", a raconté un Joshen Putchay dévasté aux enquêteurs. Arrêté, il devra être inculpé pour homicide involontaire aujourd'hui.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, la Dr Shaila Prasad-Jankee, a attribué le décès de Jeslen Putchay à une fracture du crâne. Ses funérailles sont prévues ce lundi.