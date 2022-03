Congo-Brazzaville: Protection de l'environnement - Le Club les amis du social veut jouer sa partition

Regroupant des jeunes congolais universitaires, assureurs, informaticiens, pharmaciens et autres, le Club les amis du social (CLAS) qui a tenu sa première assemblée générale de 2022 le 27 mars à Moungali, quatrième arrondissement de Brazzaville, a dévoilé sa nouvelle feuille de route.

Œuvrant pour le social, l'unité et le sport, le CLAS envisage d'organiser des formations, des séminaires de sensibilisation dans plusieurs domaines. Le but étant de permettre à la jeunesse congolaise d'apporter sa pierre à la construction du pays. " Nous sommes certes une association apolitique, mais nous tenons à organiser les ateliers de sensibilisation, une journée de planting d'arbres.

Nous l'avions organisée par d'autres canaux par le passé, cette fois-ci nous envisageons in fine de procéder par un planting parce que pour nous jeunes, planter un arbre c'est aussi protéger la nature, participer à la protection forestière mais aussi contribuer à la réduction des gaz à effet de serre ", a indiqué le président du CLAS, Igor Bambi Nganamh.

Pour toucher le jeune Congolais lambda qui ne connaît pas la portée de la lutte contre les changements climatiques, le Club entend miser sur la communication. " Concernant l'environnement, nous lançons un appel à tous les jeunes de se sentir acteurs du changement qui doit être accompagné par des actes. D'où, il faut penser à la sensibilisation et à l'interpellation de la jeunesse congolaise pour qu'elle devienne de plus en plus engagée dans l'organisation des différentes thématiques relatives à l'éducation et à la protection de l'environnement ", a-t-il invité.

Créé le 11 juin 2020, le CLAS qui s'apprête à célébrer ses deux ans d'existence s'est fixé, entre autres, l'objectif de la pratique du sport pour lutter contre certaines maladies. Chemin faisant, il est devenu une association connue dans le social car, une société qui se veut forte devrait être soutenue par des actes de bonne foi et des œuvres caritatives, a déclaré son président.

En effet, cette association assiste depuis sa création des orphelinats et mène des opérations de salubrité dont la dernière en date est celle organisée à l'Institut des jeunes sourds de Brazzaville. Elle a aussi à son actif des opérations de don de sang. Le CLAS prône également l'unité sans laquelle aucune société ne peut avancer.

Notons que cette assemblée générale a été couplée avec le repas de nouvelle année et la célébration de la Journée du 8 mars dédiée aux femmes de cette association. " Nous avons aujourd'hui deux événements qui sont conjoints, notamment l'assemblée générale et le repas du Nouvel An. De coutume, nous organisons des repas chaque année, mais aujourd'hui nous avons jugé bon de coupler les deux activités. Parallèlement, c'est aussi une occasion pour nous de célébrer avec les femmes de l'association la Journée du 8 mars. Cela a été vraiment une réussite grâce à l'esprit de fraternité et de collégialité ", a conclu Igor Bambi Nganamh.