Congo-Kinshasa: Au cours d'une matinée politique à la FIKIN/PA - Christine Kalati place les femmes de son parti devant leurs responsabilités

La ligue des femmes du Parti pour l'Action, PA en abrégé, a organisé le samedi 26 mars 2022, une matinée politique de réflexion sur le thème : "L'engagement politique de la femme".

Cette rencontre d'échanges a eu lieu au cœur de la salle le Crystal, dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa. Les femmes du parti cher au professeur Typhon Kin-kiey Mulumba ont organisé cette activité, dans le cadre de la clôture des activités du mois de mars, lequel est dédié à la défense et la promotion des droits de la femme.

Au cours de cette activité, quatre femmes panelistes ont tour à tour exposé chacune, avec un sous thème précis, devant une centaine de femmes venues en masse pour écouter les enseignements. Une grandiose manifestation ouverte par un mot de circonstance prononcé par Christine Kalati, présidente nationale de la ligue des femmes du Parti pour l'Action, qui, à l'occasion, a rappelé les différents thèmes retenus au cours de cette rencontre, dans le cadre de la journée de la femme célébrée le 8 mars de chaque année.

Elle est revenue sur le thème choisi au niveau international, qui est : "la réalisation de l'égalité du genre et l'avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes". Au niveau national, le thème a porté sur " promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes".

Tout de suite après son mot de circonstance, Christine Kalati a entamé avec le premier exposé du jour, articulé sur" l'égalité de sexe (du genre) et l'Avancement de toutes les femmes et filles". Selon la présidente, l'égalité veut dire absence de toute sorte de discrimination entre humains. Pour ce faire, cette égalité peut favoriser l'avancement des femmes et des filles. Elle a, cependant, interpellé les femmes à lutter contre ces inégalités et cette lutte se fera en étant parmi ceux qui prennent les décisions : "Si la femme veut lutter efficacement sur les inégalités, si la femme veut participer valablement à la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien la femme doit être là où cela se décide, là où on prend des décisions", renchérit-elle.

La deuxième intervenante, Mme Yollande Mfiri, a parlé sur "la masculinité positive dans un contexte de changement climatique". Pour elle, cette masculinité positive est "la collaboration, la discussion entre homme et femme pour une prise de décision". Cela veut également dire " il-pour elle, elle pour-il", a affirmé Mme Yollande, avant d'expliquer aux femmes les causes du changement climatique.

Le troisième exposé a porté sur "la promotion de l'autonomisation de la femme et des filles". Solange Mubenga du parti ANC, a défini l'autonomisation comme la capacité d'une personne à subvenir à ses propres besoins. Elle encourage la femme à travailler, parce que, selon elle, la femme est capable de tout faire, elle peut faire changer les choses, elle peut diriger, elle peut influencer, elle est capable de subvenir à ses propres besoins.

Quant au dernier exposé, faite par Madame Rachel Mbana, chargée de l'urbanisation et recherche scientifique du parti, a planché sur "l'implication de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique". Elle estime que la femme, surtout en Afrique, est parmi les acteurs principaux de la dégradation de l'environnement. C'est pour cela que la femme doit être mise en avant lors d'importantes prises de décision de lutte contre le changement climatique, car dit-elle, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme est instruite sur ce phénomène, c'est tous les enfants qui le seront également et les choses vont avancer avec une vitesse extraordinaire.

C'était une opportunité de pourvoir booster les femmes à plus d'engagement politique par rapport au développement du pays. Sans représentation de la femme, il n'y a pas d'influence. C'est dans ce contexte que la ligue des femmes a pensé organiser cette journée pour inciter les femmes à pouvoir s'engager politiquement.

La femme peut tout faire, elle a le potentiel pour y arriver, elle peut contribuer au développement du pays. Voilà pourquoi, elle doit s'impliquer dans la politique, elle doit s'impliquer dans toutes les questions qui concernent la société. Donc, la femme n'est pas à négliger et d'ailleurs continuer à entretenir des inégalités, des discriminations, c'est une injustice sociale, on ne peut pas bâtir un pays sur base d'injustice. Voilà pourquoi, c'est une opportunité pour les mamans de pouvoir se prendre en charge.

Le Premier Vice-président du parti, Crispin Miyambi, qui a représenté le Président national historique, le professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba, a félicité la présidente de la ligue des femmes du parti, Christine Kalati et tout son comité pour le sacrifice consenti à la tenue effective de cette manifestation. Et il se dit convaincu que les mamans mettront les enseignements reçus en pratique pour une égalité homme et femme non seulement aux élections, mais aussi dans la profession.