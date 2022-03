Congo-Kinshasa: Travaux de la Commission Gouvernement - Banc Syndical de l'ESU /Sama Lukonde - "Le Gouvernement s'engage à offrir les meilleures conditions de vie aux Professeurs"

Le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde a présidé, par visioconférence, la quarante-cinquième réunion du Conseil des Ministres du Gouvernement de la République, le vendredi 25 mars 2022.

Bien avant sa communication, le Premier Ministre a commencé par saluer le retour au pays du Président de la République, Félix Tshisekedi, qui revient des Emirats Arabes Unis où il a participé, le 22 mars 2022, à l'activité marquant la célébration de la journée de la République Démocratique du Congo à l'Expo Dubaï. Félix Tshisekedi, a rappelé Sama Lukonde, a ensuite participé, à Aqaba, à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme, à l'invitation du Roi Abdallah II de Jordanie.

Pour clore ce chapitre, le Chef du Gouvernement a, enfin, salué à nouveau l'offensive diplomatique du Chef de l'Etat qui remet la RDC dans le concert des Nations. Au sujet de la Commission paritaire Gouvernement - Banc Syndical de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, le Premier Ministre, saluant le lancement effectif des travaux de cette Commission Paritaire, vendredi 25 mars 2022, il a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'aux termes de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées, et que plus rien ne pourra alors compromettre le bon déroulement de l'année-académique 2021-2022.

"Le Gouvernement est engagé à offrir les meilleures conditions de vie et de travail aux Professeurs et tous les autres acteurs du secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire", a rassuré le Premier Ministre. Les Ministères sectoriels impliqués notamment la Fonction Publique, l'Enseignement Supérieur et Universitaire, le Budget, les Finances, la Recherche Scientifique ont été instruit à tout mettre en œuvre pour un atterrissage heureux de la Commission paritaire. Voici, de façon détaillée, l'économie du Compte rendu Conseil des Ministres du 25 mars dernier, telle que présentée par Augustin Kibassa, Ministre des PTNTIC, en l'absence du Porte-parole du Gouvernement et Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe.