Congo-Kinshasa: Coordonnateur National de l'ONG Congo Postérité - Bienvenue Mayaga invite la jeunesse congolaise à l'adhésion massive

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mars 2022, tenue 3 jours durant, et inscrite dans le cadre son ONG Congo Postérité " CONGOPOSTE Asbl ", le Coordonnateur National Bienvenue Mayaga a salué la participation des membres et de tous les invités à ces assises de grande envergure.

Sur les micros du journaliste Guelord Ndokuta, Correspondant particulier au Quotidien La Prospérité, cet acteur a exprimé particulièrement sa gratitude à l'endroit des invités pour leur disponibilité et leur contribution intellectuelle à la feuille de route dûment tracée pour cette organisation dont la vocation est de veiller à la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire de la jeunesse congolaise, l'espoir du Congo de demain.

Que retenir de l'ONG Congo Postérité ?

Cette entrevue a aussi permis au Coordonnateur National de présenter la structure Congo Postérité et l'influence de cette dernière sur le cours du pays. En effet, répondant à ces questions, Bienvenue Mayaga a déclaré que l'ONG Congo Postérité est une structure de développement du pays, par le truchement de la jeunesse congolaise, en lui assurant des formations adéquates et indispensables à l'essor économique et intellectuel de la RDC, en lui garantissant une prise en charge médicale de qualité et, enfin, en veillant à sa sécurité alimentaire par une consommation d'aliments nutritifs par le biais des vertus de l'agriculture.

Quant à l'influence de cette Asbl dans l'ensemble du territoire congolais, Bienvenue Mayaga a précisé que le siège social de cette ONG est basée à Kinshasa, Capitale de la RDC. Et qu'en provinces, des Coordinations Provinciales ainsi que des antennes sont déjà installées dans les provinces de l'Equateur et de la Mongala.

Toutefois, il a renchérit ses propos en affirmant que des projets d'extension sont en vu pour l'implantation de plusieurs autres tentacules.

Une vision perçante...

Avant de clore son speech à votre Quotidien, Bienvenue Mayaga a réaffirmé l'intérêt pour l'ONG Congo Postérité à travailler en particulier pour la création des bonnes conditions.

Il s'est exprimé en ces termes : " C'est nous qui sommes là aujourd'hui, les Congolais, qui vivons ici et aujourd'hui. Alors, il ne faut pas que, comme d'autres intervenants l'ont évoqué ici, que nous puissions passer et laisser un pays non fonctionnel. Non ! Nous devons aujourd'hui, et alors aujourd'hui, créer les bonnes conditions pour que le Congo de demain soit meilleur que le Congo d'aujourd'hui ".