Afrique: Sommet panafricain sur l'autonomisation des femmes 2022 - Félicitée pour son combat politique, Angèle Makombo décroche le prix "Women in politics" en Tanzanie

"Nous voulons changer l'Afrique, nous voulons un Congo meilleur. Ce n'est pas normal d'avoir un grand pays comme la RDC qui a tout, minerais, forêt, etc... , mais qui n'avance pas. D'ailleurs, mon pays est actuellement appelé solution de l'humanité. Mais voir les congolais vivre dans la pauvreté la plus extrême, c'est inacceptable. C'est pourquoi, j'ai rejoint la politique pour changer les choses, changer ce paradigme paradoxal".

C'est avec ces propos qu'Angèle Makombo a expliqué les raisons de son engagement politique au sommet panafricain sur l'autonomisations des femmes, édition 2022, tenu du 06 au 08 mars dernier à Zanzibar, en Tanzanie. La présidente de la Ligue des démocrates congolais (LIDEC) a suscité l'admiration de plusieurs nations présentes à ce sommet à travers son intervention. En tant que femme leader politique engagée pour le développement de son pays, l'autorité morale de la LIDEC a décroché à ce sommet le prix " Women in politics ".

Angel Makombo a été primée parmi des milliers de femmes pour son combat politique au sommet Panafricain sur l'Autonomisation des Femmes organisé par l'ONG " Africa for AfricaWoman en Tanzanie. Avec son thème : " Bâtir un Ecosystème Entrepreneurial des Femmes Africaines ", l'idée de ces assises étaient que les femmes africaines parviennent à conquérir le pouvoir économique afin de pouvoir contribuer à changer positivement l'Afrique.

Au cours de ce sommet, plusieurs autres femmes Africaines œuvrant dans divers domaines de la vie ont été primées dans leur combat.

Par ailleurs, Angel Makombo, membre du Conseil économique et Social, en temps que conseillère de la République s'est félicitée de ce prix. Elle s'est dit déterminée de poursuivre son combat pour le changement positif de la RDC et l'émancipation de la femme. Elle a également remercié le Président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana et tout son bureau, pour avoir facilité son voyage à Zanzibar qui lui a valu le "Women in politics" (Femmes en politique).

D'après son témoignage, la Conseillère de la République Angel Makombo a rencontré des femmes entrepreneures Africaines et afro-américaines extraordinaires dans divers domaines considérés encore récemment comme des domaines réservés aux seuls hommes (mines, pétrole, logistiques etc, ..) et, elle était donc l'une des rares femmes en politique.

Angel Makombo n'a pas manqué de mot pour remercier les organisateurs de ce sommet. Pour elle, ce cadre est une place qu'il faut pour l'épanouissement de la femme. C'est un cadre pour être connecté en tant que femme et devenir surtout forte. A en croire cette femme leader politique de la RDC, le sommet panafricain lui a ouvert beaucoup d'horizons et d'autres relations dont des amies très influentes. "Nous supportant les unes les autres, nous pouvons réellement construire une Afrique meilleure, un Congo meilleur pour tout le monde", a exhorté Angel Makombo.

Pour rappel, le "Women in politics" décerné à Angel Makombo a été également décerné à la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.