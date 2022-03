Congo-Kinshasa: Voici les Léopards à 90 minutes de la Coupe du Monde !

S'il faut compter quatre ans pour préparer et négocier une place à une phase finale de la Coupe du Monde, les Léopards de la RDC ne sont plus qu'à 90 minutes.

Après la manche aller de ce tout dernier virage Qatar 2022, amplement disputée le vendredi 25 mars, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, contre les Lions d'Atlas du Maroc (1-1), où les fauves congolais n'ont pas démérité, il ne reste plus que 90 minutes de concentration pour surprendre ces Marocains à domicile. Le match retour se joue ce mardi 29 mars, au stade Mohamed V, à Casablanca, sous le coup de 20h 30, heure de Kinshasa.

La délégation des Léopards est arrivée dimanche matin à Casablanca, par un vol direct affrété par le Gouvernement. Elle est conduite par le président de la Fédération congolaise de football congolaise association (Fecofa), Donatien Tshimanga. Au Maroc, les Congolais ont élu leur quartier général à l'Hôtel Mazargan à El Jadida.

Dans l'effectif, Jackson Muleka a rejoint le groupe en lieu et place de Samuel Mutoussamy blessé. Donc, ils sont au total 28 Léopards au Maroc, dont Meschack Elia Lina. A en croire l'officier de medias de la Fécofa, les Léopards sont déterminés que jamais. Un seul slogan dans la bouche, "c'est la qualification ou rien".

Pour la journée de ce dimanche 27 mars, après les soins et autres formalités pratiques, les Léopards se sont entraînés à 17h 15', heure de Kinshasa. Hecto Cuper a sérieusement travaillé sur Meschack Elia, Théo Bongonda et Ben Malango qui pourraient sauf changement des derniers réglages tactiques, commencer le match en attaque. Il y a aussi Marcel Tisserand qui pourrait être titularisé dans l'axe, probablement avec Christian Luyindama, le champion duel aérien, et Chancel Mbemba pourrait faire le milieu défensif en remplacement d'Edo Kayembe qui n'a pas fait un grand match à Kinshasa.

Ce lundi 28 mars, le technicien tiendra la traditionnel conférence de presse afin de nous fournir davantage la matière à propos de ce match, avant la séance d'entrainement officiel de reconnaissance du terrain prévu la nuit à l'heure du match.

Retour sur le match aller à Kinshasa

Il s'est soldé par un score de parité 1-1. Les Léopards de la RDC et les Lions de l'Atlas du Maroc se sont neutralisés. C'est le seul match de ce barrage qui a connu deux buts, d'autant plus que l'Egypte n'a battu le Sénégal que 1-0 ; un match sans but entre Ghana et le Nigeria qui n'ont trouvé mieux que de se séparer dos-à-dos (0-0). Tout est donc à refaire dans ce barrage des Blacks Stars et des Super Eagels. Pendant ce temps, les Fennecs d'Algérie sont allés démystifier les Lions Indomptables de Samuel Eto'o et Rigobert Song 1-0 à domicile, de même que les Tunisiens qui ont gagné le duels des Aigles. Les Ailges du Carthage ont battu les Aigles du Mali à Bamako 1-0. Verdict final, c'est ce mardi 29 mars.

Les Léopards auraient fait mieux à Kinshasa

Décidés à assurer leur qualification à domicile, les Congolais sont les premiers à trouver la faille. En effet, Glody Ngonda annihile une offensive marocaine et expédie le cuir sur Edo Kayembe qui se met en connexion avec Yohan Wissa. Du flanc gauche, ce dernier fonce vers les bois adverses. Dans sa progression, en pleine surface de réparation, Yohan Wissa (11ème), très en verve durant cette première période, élimine deux adversaires puis, d'une frappe enroulée du pied droit, bat le portier marocain pour l'ouverture du score.

Puis, viendra une deuxième opportunité par le même Yohan Wissa faisant une passe à ras-de-sol à Cédric Bakambu qui va rater la cible. Le calvaire des Marocains a commencé là, après avoir mené les 7 premières minutes. La mi-temps est intervenue sur ce score de 1-0, avec une domination congolaise.

Penalty manqué

A la reprise, pour une première à la suite d'un corner, Joël Kiasumbwa, en exergue, sort un boulet de canon d'un marocain et détourne la balle en corner, on joue la 53ème minute. C'est ici qu'un défenseur congolais va manipuler la balle de la main dans la surface fatale. L'arbitre sud-africain sifflet penalty pour les Marocains. Un pénalty sans effet qui verra le tireur envoyer le tir dans le décor, et Kiasumbwa sautillant.

Des remplacements non payants

La double montée de Ben Malango et Yannick Bolasie en remplacement de Dieumerci Mbokani et de Chadrack Akolo n'a rien donné. De la même manière, Théo Bongonda (73ème) est envoyé dans la bataille aux dépens de Wissa quelque peu émoussé.

Au même moment, sur une offensive congolaise non concluant, la réaction immédiate du Maroc (75ème) aboutit à l'égalisation qui libère les Marocains.

Et comme cela ne suffisait pas, Glody Ngonda Muzinga (85ème) écope d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Réduit en infériorité numérique, le onze national congolais n'ont trouvé mieux que de limiter les dégâts. Score final 1-1.