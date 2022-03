Maroc: Prévisions météorologiques pour le lundi 28 mars 2022

Rabat — Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 28 mars 2022, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Faible pluies ou bruine sur l'ouest de la Méditerranée et le Tangérois, la matinée.

- Temps passagèrement nuageux avec des pluies à partir de l'après-midi sur le Rif, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, le Sud-Est, l'Oriental et les plaines nord et centre.

- Quelques formations brumeuses par endroits sur les côtes centre et sud.

- Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois, l'Atlas et le Sud-Est.

- Quelques chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est, l'intérieur des provinces du Sud et le sud de l'Oriental.

- Températures minimales de l'ordre de 02/09°C sur l'Atlas et le Rif, de 06/13°C sur l'Oriental, le Saiss et les plateaux de Phosphates, de 10/15°C sur les plaines nord et centre, la Méditerranée et le Sud-Est et de 14/19°C près des côtes et sur les provinces du Sud.

- Températures du jour en hausse sur le Nord-Est et l'intérieur du pays et en baisse sensible ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Larache et Boujdour et agitée à forte ailleurs.