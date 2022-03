Ile Maurice: Beach volley - La paire Natacha Rigobert/Liza Bonne en demi-finales ce lundi

Les beach-volleyeuses mauriciennes ont poursuivi sur leur belle lancée, hier, dimanche 27 mars, dans le tournoi qualificatif pour les Jeux du Commonwealth. Natacha Rigobert et Liza Bonne ont, en effet, obtenu leur ticket pour les demi-finales qui se joueront ce lundi 28 mars, à Laboma Beach Resort, à Accra au Ghana.

La paire mauricienne a, dans un premier temps, remporté son troisième et dernier match de la poule B face aux Kényanes Brackcides Agala et Gaudencia Makokha qui étaient en lice aux derniers Jeux olympiques à Tokyo au Japon, l'année dernière, en trois manches, 24-22, 14-21 et 15-10. Elles ont alors pris la première place de leur poule et ont affronté les Seychelles en quart de finale un peu plus tard.

Une joute que nos compatriotes ont remportée haut la main en deux sets, 21-13 et 21-14, gagnant ainsi le droit de disputer les demi-finales ce lundi. Ainsi, à 13 heures, Natacha Rigobert et Liza Bonne seront opposées aux Rwandaises qu'elles ont battues samedi en poule. En cas de victoire, les Mauriciennes disputeront la grande finale à 18 heures. L'autre demi-finale opposera le Ghana au Kenya qui ont disposé de l'Afrique du Sud et du Nigeria respectivement en quarts de finale. A noter que les Rwandaises ont, elles, battu la Gambie pour atteindre le dernier carré de la compétition.