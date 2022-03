Afrique: Cyclisme - Kimberley Lecourt offre une quatrième médaille au camp mauricien

Kimberley Lecourt de Billot a ajouté une quatrième médaille à la moisson mauricienne lors de cette 18e édition des Championnats d'Afrique de cyclisme à Charm el-Cheikh en Égypte. En effet, notre compatriote a pris la deuxième place de la course en ligne élite/moins de 23 ans dames derrière l'Égyptienne Ebtissam Zayed.

La course féminine était longue de 85,8 kilomètres et comprenait quatre tours de circuit. Le rythme était assez lent au début et les quatre Mauriciennes (Kimberley Lecourt, Raphaëlle Lamusse, Lucie Lagesse, Célia Halbwachs) se plaçaient judicieusement au sein du peloton qui comprenait 35 participantes.

Puis, les attaques ont commencé et elles ont été nombreuses. Kimberley Lecourt a, elle-même, tenté sa chance plus d'une fois avant de se faire reprendre par le peloton. Après les deux premiers tours, certaines cyclistes ont été distancées. Les accélérations se sont multipliées et trois de nos représentantes, Raphaëlle, Lucie et Célia, ont été décramponnées avant de pouvoir recoller. Quelques tentatives interviendront par la suite mais c'est un peloton groupé qui se présentera sur la ligne.

Kimberley Lecourt sera bien emmenée par ses coéquipières pour le sprint final mais l'Égyptienne Zayed aura le dernier mot. Il faut faire ressortir que celle-ci n'est pas la première venue. Cette une pistarde confirmée. Elle compte déjà 25 médailles d'or aux Championnats d'Afrique sur piste ! De plus, à 25 ans, elle a déjà participé à deux éditions des Jeux olympiques - sur piste toujours - en 2016 à Rio de Janeiro au Brésil et l'année dernière à Tokyo au Japon.

Pour en revenir à Kimberley, c'est sa troisième médaille dans la course en ligne aux Championnats d'Afrique après celles en bronze en 2016 à Casablanca au Maroc et celle en argent un an plus tard à Louxor en Égypte.

"En commençant la course, avec l'équipe on avait l'idée de tout casser, de s'échapper mais en fin de compte, rien n'a marché. On a tout essayé. Le peloton était assez négatif, il ne roulait pas du tout. On savait que ça allait finir au sprint et j'ai dit aux filles qu'il fallait qu'elles m'emmènent au sprint en me mettant dans la meilleure position. On a fait de notre mieux et à la fin, on décroche la médaille d'argent. Je suis un peu déçue parce que j'étais venue pour la médaille d'or mais quand même contente après la semaine que j'ai eue. J'étais malade, avec un problème d'estomac. Je suis contente de ramener cette médaille pour le pays, pour l'équipe et ceux qui me soutiennent à la maison", a confié Kimberley Lecourt.

"Un grand bravo à l'équipe et à Kim pour cette nouvelle médaille. C'était une course très lente. Il y a eu un gros travail d'équipe de nos filles avec une mention spéciale à Célia (Halbwachs)", a commenté Jean-Claude Chelin, entraîneur et chef de la délégation mauricienne en Égypte.

Chez les hommes par contre, la marche aura été un peu trop haute pour les cyclistes mauriciens qui étaient six au départ, nommément Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Gregory Mayer, Aurélien de Comarmond, Hanson Matombé et Fidzerald Rabaye. Aurélien a été victime d'une panne en début de course et n'a pu revenir au sein du peloton. Puis, Christopher, Alexandre et Gregory devaient se retrouver au sein d'échappées qui n'ont pas été au bout. Quand le bon coup est parti, aucun Mauricien n'en faisait partie malheureusement.

La Team MCB-Maurice s'est mise à la planche pour essayer de combler l'écart mais sans succès. Devant, les Algériens - au nombre de trois - ont lancé une bordure et cela a réduit le groupe de tête. Trois Érythréens ont été piégés laissant Henok Mulubrehan comme seul représentant de ce pays pour jouer la gagne. Et au sprint final, celui-ci, qui avait bien préparé son coup, devait produire la meilleure pointe de vitesse finale pour être sacré champion d'Afrique devant le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg et l'Algérien Hamza Amari. Tous trois étant crédités d'un temps de 3h41:53 pour les 150,6 km.

Résultats

Dames (85,8 KM)

Or : Ebtissam Zayed (EGY) 3h07:55

Argent : Kimberley Lecourt de Billot (MCE) m.t

Bronze : Awa Bamogo (BFO) m.t

12. Lucie Lagesse (MCE) 3h07:59 (5e moins de 23 ans)

20. Raphaëlle Lamusse (MCE) 3h08:04

30. Célia Halbwachs (MCE) 3h09:32

Hommes (150,6 KM)

Or : Henok Mulubrehan (ERY) 3h41:53

Argent : Reinardt Janse van Rensburg (AFS) m.t

Bronze : Hamza Amari (ALG) m.t

20. Alexandre Mayer (MCE) 3h48:53

24. Gregory Mayer (MCE) 3h49:44

Note : Christopher Lagane, Aurélien de Comarmond, Hanson Matombé et Fidzerald Rabaye n'ont pas terminé la course.