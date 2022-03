Cote d'Ivoire: Match international amical - Face à l'Angleterre mardi, les Eléphants doivent donner plus

Battus par la France (1-2), vendredi dernier, au stade Vélodrome de Marseille, au cours d'une grande opposition, les Eléphants effectuent leur deuxième sortie amicale, demain, face aux Three Lions d'Angleterre. Un autre match test grandeur nature, quatre jours seulement après le premier.

Quatre jours qui devraient permettre à Patrice Beaumelle et à ses joueurs de revoir certains aspects de leur prestation. Tout en retenant que les Eléphants n'ont pas été ridicules face aux champions du monde français, ils ont néanmoins présenté quelques lacunes dans leur jeu. Surtout, sur le plan défensif, outre le mauvais marquage constaté dans la défense centrale, et qui leur a coûté deux buts. Il faudra aussi souligner, qu'ils ont beaucoup péché en phase de récupération dans l'entre-jeu. Et ont, en effet, concédé beaucoup d'espaces à leurs adversaires.

.Patrice Beaumelle devra étoffer davantage son milieu de terrain ou mettre en place un premier rideau défensif plus efficace. Face à de grandes nations européennes telles que la France ou l'Angleterre, il faut privilégier la sécurité défensive avant de se lancer à l'abordage. Sur le plan offensif, les Eléphants ont laissé un goût d'inachevé. Hormis Nicolas Pépé qui a largement tiré son épingle du jeu, Sébastien Haller et Wilfried Zaha n'ont pas véritablement répondu aux attentes. Et s'ils en sont conscients, ces deux joueurs, devront faire plus que ce qu'ils ont produit face aux Tricolores.