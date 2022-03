Nigeria: Agression à l'aéroport de Kaduna, capitale de l'Etat du même nom où deux prêtres ont été enlevés ces dernières semaines

Abuja — " Les citoyens de l'État de Kaduna sont fatigués des réponses rhétoriques du gouvernement sans que des mesures concrètes soient prises pour protéger les vies et les biens ", affirme l'Association chrétienne du Nigeria (CAN, organisme qui regroupe les principales confessions chrétiennes du pays) à Kaduna, l'État du nord du Nigeria où, ces dernières semaines, les épisodes de violence se sont multipliés, notamment l'enlèvement de deux prêtres catholiques.

Le premier, le père Joseph Akete Bako, curé de l'église St John de Kudenda, dans la zone de gouvernement local de Kaduna Sud, a été enlevé dans la nuit du 8 mars lors d'un assaut contre sa maison paroissiale au cours duquel une personne a été tuée (voir Fides 9/3/2022). Le second, le père Felix Zakari Fidson, du diocèse de Zaria, a été enlevé le 24 mars (voir Fides 25/3/2022).

"La section de l'État de Kaduna de l'Association chrétienne du Nigeria est attristée et en deuil face aux incidents continus de meurtres, d'enlèvements, de banditisme, commis dans notre État sans aucune action substantielle de la part du gouvernement et des forces de sécurité", dénonce le président de la CAN à Kaduna, le pasteur John Joseph Hayab, qui rappelle que "notre État a perdu plusieurs vies au cours des quatre dernières années, tandis que les politiciens montrent à peine de l'empathie ou de l'intérêt pour les victimes, la réponse du gouvernement étant généralement dans les médias". Malheureusement, les morts ne peuvent pas lire ou entendre les nouvelles".

Le dernier incident grave s'est produit le samedi 26 mars, lorsqu'un groupe lourdement armé à moto a pris d'assaut l'aéroport de Kaduna. L'attaque a été repoussée par les forces de sécurité, mais un employé de l'aéroport a été tué. Dans la nuit du 25 mars, 50 personnes ont été tuées et plus de 100 enlevées lors d'une attaque contre neuf villages de la région de Giwa. Les terroristes ont rasé plusieurs maisons et une église, pillé le bétail et brûlé près de 30 véhicules.