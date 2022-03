Afrique: Production audiovisuelle - La promotion des talents africains au cœur des préoccupations

Après " Ma Grande Famille " et " Les coups de la vie ", la chaîne A+ Ivoire (la chaîne de divertissement du groupe Canal+) lance en partenariat avec Plan A et Universal Music Arica " La Dernière Voix ".

C'est une série-réalité de 52 épisodes de 26 minutes réalisée par Andy Melo et Roland Gogo. Une idée originale d'Alex Ogou, producteur et réalisateur ivoirien. La présentation officielle de ce projet a eu lieu, le 24 mars 2022, à Attécoubé, un quartier populaire d'Abidjan. " La Dernière Voix " raconte l'aventure de cinq jeunes chanteurs entre répétitions, prestations et séances de coaching vocal par des stars de la musique africaine. Cette co-production réunit de grands talents du paysage audiovisuel et musical du continent faisant office de coach, à savoir Dena Mwana, Vedream, Lynnsha, Serge Beynaud, Suspect 95 et Dj Mix 1er. " C'est une fierté pour nous de soutenir la création africaine et participer à son expression sur l'ensemble du continent et au-delà ", a indiqué Michel Mutombo-Cartier, directeur général de A+ Ivoire.

Selon lui, son groupe continuera de soutenir les talents africains à travers des programmes inédits et des séries télévisées proches des téléspectateurs du continent. " Nous avons voulu créer un programme qui réunit à la fois la télévision et la musique, créer des personnages avec des compétitions fictives et à la fin le gagnant repart avec quelque chose. Dans cette série, il n'y a pas seulement que la distraction mais aussi l'éducation. Nous voulons éduquer les jeunes à un meilleur devenir dans une société contrairement à ce qui est donné de voir. A travers cette série, les jeunes apprendront que le chemin de la réussite est celui de dur labeur ", explique Alex Ogou, directeur général de Plan A et producteur de " La Dernière Voix. " " Nous sommes à la recherche de personnalité. C'est une plateforme de détection de talents pour promouvoir la culture africaine. L'idée est que le lauréat de cette série télévisuelle ne s'arrête pas en chemin. Le gagnant obtiendra un contrat d'artiste de cinq ans avec notre label ", a indiqué Franck Kacou, directeur général d'Universal Musica Africa. La nouvelle série " La Dernière Voix " est disponible sur le bouquet à partir du lundi 28 mars 2022.