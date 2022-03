Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Anne-Marie Ahoua investit une amicale de femmes de Grand-Bassam

Au nom de son époux qu'elle représentait, Anne-Marie Ahoua, l'épouse de l'Inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile, a présidé le 26 mars 2022, à Grand-Bassam, une cérémonie d'investiture de l'Amicale des femmes actives et solidaires de Grand-Bassam.

La représentante du parrain a félicité la présidente de ladite amicale, Oumou Bolly et ses sœurs pour cette initiative qui traduit à ses yeux, leur courage et surtout leur détermination à dire non à la pauvreté sous toutes ses formes. Et ce, en prenant une option pour leur autonomisation.

L'épouse de l'Inspecteur général d'État a salué l'esprit de solidarité et d'entraide qui a présidé à la création de l'amicale qui constitue, à l'en croire, un moyen pour ses membres de se forger une âme de combattante pour se prendre en charge et créer les conditions de l'amélioration de leur bien-être. En admiration devant leur dévouement et leur acharnement au travail, Anne-Marie Ahoua a exhorté les femmes de l'Amicale des femmes actives et solidaires de Grand-Bassam à redoubler d'ardeur dans le travail.

Dans le même élan, Anne-Marie Ahoua a attiré l'attention des filleules de son époux sur l'éducation des enfants eu égard au constat de l'addiction des enfants à la drogue, la dépravation des mœurs, le broutage, etc. qui semblent attester d'une démission des parents. Pour sa part, la présidente de l'Amicale des femmes actives et solidaires de Grand-Bassam, Oumou Bolly, a fait savoir que cette amicale a été créée en novembre 2020. Elle a pour objet de lutter contre la pauvreté de la femme, promouvoir son accès à l'éducation, contribuer à la protection de ses droits et promouvoir l'épanouissement socio-culturel de celle-ci.