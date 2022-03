Congo-Brazzaville: Coopération - La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner le pays

Le vice-président de la Banque mondiale (BM), Ousmane Diagana, a rassuré, le 28 mars à Brazzaville, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, que son institution est disposée à œuvrer avec le Congo pour l'atteinte des objectifs définis dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026.

L'entretien entre le chef du gouvernement et la délégation de la BM qui séjourne au Congo depuis quelques heures a tourné autour des points jugés cruciaux par Ousmane Diagana. Il s'agit, par exemple, de la vision du développement du Congo s'appuyant sur le PND ; du partenariat actuel entre les deux parties. Anatole Collinet Makosso a, en effet, présenté à ses hôtes les potentialités énormes que le Congo regorge et l'engagement résolu du pays à aller vers les réformes structurelles et sectorielles importantes.

Selon Ousmane Diagana, ces potentialités jouxtent avec l'accompagnement de tous les partenaires, en particulier la BM qui souhaite que le Congo accélère sa croissance en la rendant inclusive et porteuse d'opportunités partagées. " Je lui ai donné des assurances que la BM, forte de l'appropriation de l'agenda de développement du Congo, sera à ses côtés. Nous avons, sur le plan interne, révisé récemment notre stratégie de partenariat avec le Congo pour qu'il soit davantage aligné sur les objectifs de développement du pays. Sur le plan de notre propre stratégie régionale, nous avons mis un accent sur quatre éléments qui sont pertinents aussi bien pour le Congo que l'ensemble des pays de l'Afrique centrale ", a déclaré le vice-président de la BM à sa sortie d'audience.

Le premier élément de cette stratégie concerne l'importance des institutions solides, stables, crédibles dans le cadre d'une gouvernance bien appuyée ; le second est relatif à l'urgence de faire des réformes pouvant permettre à l'économie de créer des opportunités d'emplois pour tous, notamment pour les jeunes. Pour avoir mis l'accent sur la diversification de l'économie, le Congo est, a-t-il dit, sur une très bonne trajectoire. Les autres éléments consistent à l'autonomisation des femmes et la lutte contre les effets du changement climatique en mettant un accent très fort sur l'adaptation.

" Ce que le PND au niveau du Congo dispose comme priorités, c'est en convergence avec ces quatre éléments ", a reconnu Ousmane Diagana.

Le Premier ministre s'est, de son côté, félicité du partenariat entre le Congo et la BM, surtout la réponse rapide que cette institution financière et de développement a apportée dans le contexte de la covid-19. En effet, la BM a été l'une des premières institutions à mobiliser des ressources pour aider le Congo à lutter contre cette pandémie et à soutenir les mesures urgentes prises pour contenir son expansion. Cette institution de Bretton Woods a également soutenu des initiatives ayant permis au système éducatif congolais de fonctionner en s'appuyant sur les avantages, les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information.