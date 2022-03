Congo-Brazzaville: Enseignement général - Un espace multimédia en faveur des élèves et enseignants

La Fondation MTN Congo a réaménagé et équipé une salle multimédia, dotée d'outils pédagogiques et didactiques numériques, qu'elle a mise à la disposition du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, le 28 mars, à Brazzaville pour la production et la diffusion des cours en ligne.

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a réceptionné la salle multimédia aménagée et équipée par la fondation MTN-Congo dans l'enceinte de l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap). Pour le directeur général de MTN-Congo, Ahyam Moussa, qui est par ailleurs président de la fondation de ladite entreprise, l'initiative relève de la responsabilité sociétale visant à accompagner la modernisation du système éducatif congolais.

Selon le directeur général de l'Inrap, Augustin Nombo, cet espace multimédia permettra d'assurer l'accès des élèves aux contenus éducatifs en tout temps et en tout lieu grâce aux technologiques de l'information et de la communication, en brisant la fracture numérique.

Il convient de rappeler que la mise à disposition de l'espace multimédia est le résultat du protocole d'accord signé en aout dernier entre le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et la Fondation MTN Congo sur le projet " Y'ello digital school " en vue de faciliter l'enseignement à distance sur le territoire national.

Le projet " Y'ello digital school " repose sur deux piliers : le premier est la mise à disposition de l'application "Ayoba" dont les fonctionnalités permettront aux élèves et enseignants d'un établissement donné d'échanger des informations relatives aux enseignements en format audio et vidéo. Le second renvoie à la mise en place d'une application mobile comportant des ressources pédagogiques et un espace d'échange entre élèves et chercheurs de l'Inrap.