Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2022 - Un troisième acte du Sénégal-Egypte décisif

L'Afrique consacrera ses cinq représentants à la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022 à l'issue de la manche retour des barrages qui se disputera ce 29 mars.

Au terme de la première manche, le suspense reste entier car aucune des dix sélections ne s'est mise à l'abri. Comme dans le football tout est possible, les équipes engagées vont puiser dans leurs réserves pour soit renverser la vapeur, soi confirmer leur avantage.

L'Egypte-Sénégal est le plus indécis des barrages. Un mois et demi après la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée par le Sénégal, les deux pays s'affrontent de nouveau cette fois-ci dans un autre contexte : un billet pour le mondial, le rêve de toutes les sélections. Un match aux allures d'une revanche ou d'une confirmation. Les Pharaons sont en ballotage favorable avant le match retour prévu ce 29 mars à Dakar. En effet, ils ont gagné la première manche à domicile sur un score étriqué d'un but à zéro et peuvent se consoler de leur finale perdue s'ils relevaient le défi de priver les récents champions d'Afrique d'une qualification pour le mondial. Les Pharaons participeraient ainsi à leur quatrième phase finale de la Coupe du monde, mais surtout la deuxième d'affilée.

Les Egyptiens, faut-il le rappeler, n'ont jamais participé à deux phases finales de la Coupe du monde d'affilée. Ils avaient joué la compétition en 1990. Pour aller en Russie en 2018, ils avaient attendu vingt-huit ans après. Un mythe que la bande de Salah tentera de briser pour se faire pardonner. Pour cette manche retour au Sénégal, le plan de jeu ne changera pas. Les Pharaons vont défendre et accepter de souffrir avant de chercher à punir l'adversaire en contre.

Malgré la défaite lors de la première manche, les Lions de la Teranga restent confiants. Sur leurs propres installations, ils vont donner le meilleur d'eux mêmes pour faire sauter le verrou égyptien. " Nous devons travailler sur cette efficacité offensive qui nous fuit depuis un bout de temps. Il faut retrouver cet esprit tueur pour finir les occasions ", tel est le message d'Alou Cissé à ses joueurs. La pression est déjà sur les épaules de Sadio Mane. Le meilleur joueur de la dernière CAN veut en tout cas égaler les quelques rares sélections africaines qui ont participé à la Coupe du monde assumant leur statut de championnes d'Afrique notamment, le Zaïre en 1974, le Nigeria en 1994, le Cameroun en 2002. Et 1-0 n'est pas insurmontable. " Nos joueurs ont envie d'aller à la Coupe du monde et je pense qu'on a les moyens de gagner l'Egypte chez nous. A nous de rester sereins et avoir confiance en nous ", a précisé le sélectionneur du Sénégal

Slimani à un but du record détenu par Didier Drogba

Une affiche qu'on qualifie comme une revanche d'Algérie-Cameroun. Les Algériens qui retrouvaient les pelouse du stade de Japoma à Douala après leur piètre performance lors de la dernière phase finale de la CAN disputée au Cameroun, voulaient se racheter. Les Fennecs sont sur la bonne voie puisqu'ils se sont imposés 1-0 face aux Lions indomptables à l'aller .

C'était la première victoire de l'Algérie dans un match officiel contre le Cameroun. " Je ne pense pas que c'est plier. On a fini un match. On l'a gagné certes avec beaucoup de volonté et d'envie. On sait qu'il y a une deuxième mi-temps à Blida face à cette équipe du Cameroun qui n'est pas facile à manœuvrer mais tout reste ouvert ", a déclaré Riyad Mahrez. Et le match retour de ce mardi permettra à l'Algérie de l'aborder avec un avantage psychologique conséquent pour ainsi éviter une année blanche.

Les Fennecs peuvent compter sur Islam Slimani. Le seul buteur de la manche aller a inscrit son 17e but lors des éliminatoires de la Coupe du monde. Il est donc à un but du record détenu par Didier Drogba (dix-huit réalisations). L'Algérie avait manqué la Coupe du monde de 2018 en Russie. En 2014, elle a été éliminée en huitièmes de finale après prolongations par l'Allemagne, future championne du monde. Depuis 1982, le Cameroun n'a jamais manqué deux phases finales de la Coupe du monde d'affilée. Ce sera pour la première fois en quarante ans si les Lions ne se qualifiaient pas.

Dans l'ensemble, les sélections de l'Afrique du nord ont l'avantage sur celles de l'Afrique au sud du Sahara. La Tunisie jouera tranquille à la maison après sa victoire à Bamako sur le Mali. Les Aigles de Carthages sont à quatre-vingt-dix minute d'une sixième participation au mondial. Le Maroc a accroché la République démocratique du Congo. Le but inscrit à Kinshasa peut peser lourd dans la balance. Avec ses quatre participations à la phase finale, le Maroc est favori de cette confrontation. Le match Nigeria- Ghana reste très ouvert d'autant plus que lors de la première manche, les deux sélections n'ont pas pu se départager, 0-0. le Nigeria est la sélection africaine la plus régulière lors de ces dernières années. Depuis 1994, il n'a manqué qu'une seule phase finale, celle de 2006. Après avoir découvert la compétition en 2006, le Ghana a enchaîné trois participations avant de manquer la Coupe du monde en Russie. Va-t-il la manquer pour la deuxième fois d'affilée ?