Congo-Brazzaville: Mois de la femme - Du matériel aratoire distribué aux maraîchères de N'Djili

Voulant clôturer en beauté la Journée internationale de la femme placée sur le thème national "Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et de réduction des risques de catastrophes", l'organisation non gouvernementale Ma famille en or (MFOR) s'est rendue, le week-end dernier, à la pépinière de N'Djili pour sensibiliser les mamans maraîchères au rôle à jouer dans la lutte contre la faim.

La délégation de MFOR n'est pas allée à la pépinière de N'Djili les mains vides. Dans sa gibecière, il y a eu du matériel et intrants agricoles constitués notamment des houes, machettes, pelles, arrosoirs, fourches à dent, râteaux et bottes, y compris des engrains chimiques et semences.

La conseillère de MFOR, Mireille Kumbazi, a expliqué le sens de leur action. "'L'ONG MFOR a voulu fêter le mois de mars dédié aux femmes avec les mamans maraîchères. Nous savons bien que ces mamans, grâce aux champs, nourrissent les familles entières mais elles manquent de matériel aratoire pour bien faire leur travail. Elles ont également besoin des semences.

Nous sommes venues leur donner un coup de pouce en leur apportant du matériel et intrants agricoles", a laissé entendre Mireille Kumbazi. " L'important ce n'est pas la quantité mais plutôt le geste posé à l'endroit de nos mamans maraîchères", a-t-elle tenu à préciser. Elle a, par ailleurs, demandé aux bénéficiaires d'utiliser ce matériel à bon escient.

Le geste de MFOR n'a pas laissé insensible le vice -président de l'Association Agri-N'Djili, M. Kaba, qui a exprimé sa gratitude en ces termes. " Que Dieu vous bénisse pour cette belle initiative que vous avez eue en venant nous aider avec du matériel de travail que nous manquions". Pour sa part, la secrétaire de l'association, Nsimba, a fait remarquer que le matériel offert arrive bien à propos. Au nom de toutes les maraîchères, elle a remercié l'ONG MFOR, implorant, en outre, la miséricorde et la bénédiction de Dieu sur toutes les dames en or pour qu'elles puissent continuer à poser des actes de générosité au profit des démunis.