Congo-Brazzaville: Le Congo au féminin - La première édition met à l'honneur l'entrepreneuriat et le leadership

Du 25 au 26 mars à Brazzaville, s'est tenue la première édition du Salon de la femme dénommé " Le Congo au féminin ". Organisé autour des conférences, ateliers et une exposition-vente, le rendez-vous a permis aux femmes entrepreneures et militantes des droits pour l'épanouissement de la femme de se rencontrer, de partager leurs expériences en vue de susciter des vocations et de se réseauter entre elles, afin de contribuer davantage au développement du Congo.

Pendant deux jours, le Congo au féminin a permis de rassembler des femmes de diverses professions et d'âges différents, afin de leur apporter une valeur ajoutée. Il s'agissait, d'une part, de mettre en lumière des femmes entrepreneures qui accomplissent des œuvres admiratives et, d'autre part, d'occasionner l'acquisition de connaissances par le biais des tables rondes et ateliers.

" Le Congo au féminin, j'en ai fait trois en France qui s'adressaient à la diaspora congolaise. Au Congo, c'est notre première édition. Cette initiative, c'est vraiment la valorisation de la femme entrepreneure et aussi lui donner des conseils pour propulser ses carrières, pour qu'elle soit encore plus ambitieuse qu'elle ne l'est déjà ", a déclaré Emilia Mambissa Mokengo, promotrice de l'événement, CEO du cabinet de conseil et formation Emy & Co et responsable du magazine web Femme d'influence.

La première journée de ce salon a été meublée par six moments de partages sur les thèmes : La place de la femme leader dans la société ; Développer sa confiance en soi ; Devenir une femme d'influence ; Les étapes clés pour lancer son business ; Parcours d'entrepreneure et Devenir influenceur. Ce, en plus des trois ateliers participatifs au programme : Le mindset de l'entrepreneur avec Ilithe Ongania, CEO de Sim Aerospace ; Trouver des idées business avec Leslie Canaan, coach Creativ ; Créer son entreprise avec Van Arsène Massala, directeur départemental à l'Agence congolaise pour la création des entreprises.

" La confiance en soi démarre à partir de nous mêmes. C'est très important de s'aimer, de s'accepter et de se connaître, parce que lorsqu'on n'a pas ces trois ingrédients là, on a du mal à vivre la vie qu'on rêve et à atteindre nos objectifs. Ce caractère est, d'ailleurs, important pour tout leader car pour que les autres puissent nous suivre, il faut qu'on remarque en nous l'assurance d'une personne qui sait qui elle est et où elle va ", a fait savoir Daisy Portella, chroniqueuse à l'émission "Chœur de femmes" et paneliste sur le thème de la confiance en soi.

La seconde et dernière journée a connu également le même rythme avec plusieurs tables rondes et ateliers portant, entre autres, sur : Trouver sa voie professionnelle avec Rolande Djombo ; Améliorer sa santé mentale et physique avec le Dr Mambila ; Devenir une actrice de développement avec Diana Rihan de la fondation Burotop Iris, Laure Ossete de Roïda group et Vanessa Grandcollot, experte en communication ; Créer son CV et sa lettre de motivation avec Fayol Durnay Diakabana du cabinet Fayol Consulting ; Ce qu'il faut savoir sur un homme avant de l'épouser avec le coach Yann Okiast ; Le pouvoir du réseau avec Emilia Mambissa et Sakia Lekoundzou, etc.

Pour Irène Fouyaba, une participante venue du Tchad, " cet événement a été une véritable pépite car il encourage de nombreuses femmes à sortir de leurs zones de confort et à aller vers les autres pour étendre leurs réseaux et enfin ressortir le potentiel qui sommeillent en elles ".

Au terme de l'événement, Emilia Mambissa s'est dit satisfaite que plusieurs femmes se soient senties concernées par les thématiques abordées et qu'elles aient surtout appris quelque chose durant les échanges et ateliers. " Reconnaissante je suis envers mes partenaires, speakers, collaborateurs et participantes. J'espère surtout que les participantes sauront capitaliser les connaissances acquises et réseaux créés tant avec les panelistes qu'entre elles-mêmes pour l'avancement de leurs carrières et leurs projets ", a-t-elle confié.

Notons que Le Congo au féminin, comme l'a souligné sa promotrice, entend devenir un événement annuel. Le but étant de perpétuer une continuité et de pouvoir suivre certaines participantes de cette première édition, en vue de les aider à passer à l'action. A ce propos, d'ici peu, une série de formations inspirées des aspirations des participantes se tiendra à Brazzaville sur les thèmes: Vaincre la timidité, Sortir de sa zone de confort et La prise de parole en public.