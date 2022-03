Congo-Brazzaville: Coopération - Le vice-président de la Banque mondiale en mission à Brazzaville

Arrivé le 27 mars dans la capitale congolaise, Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'ouest et du centre, est venu booster le lien de coopération entre son institution et la République du Congo, à travers des projets conjoints.

La Banque mondiale est l'un des principaux partenaires financiers du pays, avec un portefeuille d'intervention estimé à plus de 575, 31 millions de dollars, environ 344,5 milliards FCFA.

Ousmane Diagana a été accueilli à sa décente d'avion par la ministre de l'Économie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Ghislaine Olga Ebouka-Babackas. Son premier message a été celui de saluer l'excellent partenariat entre le Congo et l'institution de Bretton Woods, traduit par l'assistance technique et financière.

" Le Congo et la Banque mondiale entretiennent un partenariat très riche et fructueux qui se manifeste par une variété de programmes de développement, dans le cadre d'une assistance financière et technique (... ) Comme le reste du monde, le Congo a été touché par la pandémie, ce qui a impacté son économie et les conditions de vie de sa population. Je tiens à féliciter les autorités congolaises pour avoir bien géré la pandémie ", a déclaré le vice-président de la Banque mondiale.

Il a également ajouté que le but de la mission de travail à Brazzaville est de venir écouter les autorités congolaises et de voir la possibilité de renforcer la coopération entre les deux parties. L'institution financière internationale finance actuellement onze projets socio-économiques au niveau national, dans les domaines de l'agriculture, de la formation, de la santé, des filets sociaux, de l'environnement, du numérique, de l'appui au secteur privé, de la statistique...