Afrique: Cyclisme/Championnats d'Afrique - 9 médailles, une participation positive

Alger — La participation de la sélection algérienne de cyclisme, auteur de neuf médailles (4 or, 2 argent et 3 bronze) et une deuxième place aux championnats d'Afrique sur route qui ont pris fin dimanche à Sharm El Sheikh (Egypte), a été qualifiée de "positive", par le directeur technique national (DTN), Réda Kahlal.

"Je pense que nos cyclistes ont réalisé de très bons résultats, notamment lors de la course sur route élite et U-23 messieurs où nous avons raflé trois médailles dont 1 en or, malgré la rude concurrence des Erythréens et Sud-africains. Nous avons une très belle relève, à l'image de Hamza Amari et Salah Eddine Cherki qui peuvent prétendre à d'autres succès dans l'avenir.", a déclaré le DTN Réda Kahlal.

Lors des épreuves du contre-la-montre, la sélection algérienne avait décroché cinq médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze).

Les deux médailles d'or ont été l'œuvre de Nesrine Houili au contre-la-montre individuel élite et U 23, une excellente performance pour la seule représentante féminine algérienne au rendez-vous africain de Sharm El Sheikh.

La médaille d'argent a été décrochée par la sélection masculine (juniors) au contre-la-montre "par équipes", alors que les deux médailles de bronze ont été remportées par Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki au contre-la-montre individuel (U-23) et par la sélection masculine (Elite) au contre-la-montre "par équipes".

Le DTN n'a pas manqué de saluer la performance historique de la cycliste Nesrine Houili qui avait décroché, à elle seule, deux médailles d'or au contre-la-montre individuel élite et U 23 ainsi qu'une autre médaille d'or à la course sur route U 23.

" Je ne suis nullement surpris par les performances de cette jeune prodige qui totalise plus de 19 titres arabes et africains sur la route et sur piste, alors qu'elle ne dépasse pas les 19 ans, mais je pense qu'il est temps de réfléchir pour qu'elle soit intégrer dans une formation continentale afin de progresser davantage sur le plan tactique.", a soulevé Réda Kahlal.

La sélection nationale a pris part au rendez-vous africain de Sharm El Sheikh avec 12 cyclistes, six (seniors/messieurs), cinq juniors (messieurs) et une dame.

Les seniors sont : Azzedine Lagab, Hamza Amari, Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki et Mohamed Amine Nehari, sous la direction du coach Hamza Hakim.

Le groupe des juniors, est composé d'Oussama Khellaf, Ryadh Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abderrahmane Kessir, sous la direction du coach Elyès Laroui, alors que la jeune Nesrine Houili est l'unique représentante féminine dans le groupe.