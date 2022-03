Algérie: Les agences de tourisme appelées à s'inscrire sur le portail électronique de la Omra

Alger — L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a annoncé dimanche dans un communiqué que les agences de tourisme et de voyage désirant présenter leurs candidatures pour l'organisation de la saison de la Omra pour l'année 1443 de l'Hégire, peuvent s'inscrire et retirer le cahier des charges de cette opération à travers le portail électronique de la Omra.

"Les agences de tourisme et de voyage peuvent, à partir de dimanche 27 mars 2022, s'inscrire et retirer le cahier des charges de la saison de la Omra pour l'année 1443 de l'Hégire via le portail électronique de la Omra: www.bawabetelomra.dz, et ce jusqu'à jeudi 31 mars à 16h30", lit-on dans le communiqué.

Les autorisations seront délivrées selon les rendez-vous fixés à travers le portail, conclut la même source.