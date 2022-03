Gabon: Port-Gentil - La CNAMGS au secours de l' "Educ Prémices Leadership" de l'Ong Malachie

Séverin Anguilé, Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et sa délégation étaient à Port-Gentil. Plusieurs structures ont été visitées, parmi lesquelles, "Educ Prémices Leadership" de l'Ong Malachie avec laquelle, une convention a été signée le 26 mars dernier dans la capitale économique du Gabon.

La santé, l'éducation font partie des dénominateurs communs que partagent l'Ong Malachie, présidée par Pépécy Ogouliguendé et la Direction générale la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (Cnamgs) patronnée par Séverin Anguilé. Les deux structures sociales oeuvrent pour le bien-être des populations économiquement faibles, pour leur insertion au sein de la société et bien d'autres.

"Educ Prémices Leadership" fait partie des structures socio-éducative visitée. L'ONG Malachie, via cette école, scolarise à ce jour, plus de cent enfants, grâce à la convention octroyée par la Cnamgs. Pépécy Ogouliguendé, se réjouit de cette convention. " Parce que les premières années de vie d'un enfant sont cruciales pour sa construction et future réussite" soutient-elle. Et d'ajouter que le Centre Educ'prémices leaders a été créée depuis 2020. "Les populations de Port-Gentil sont stupéfaites par cette incroyable action de garantie sociale qui permet à leurs enfants d'accéder gratuitement à l'éducation et à la santé. Il faut préciser que ces enfants, pour la plupart, n'étaient jamais allés à l'école et certains jusqu'à 8 ans !" précise t-elle.

Séverin Anguilé, Directeur Général a rappelé l'engagement de la Direction générale la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale dont il a la charge, de faire la promotion de l'aide sociale pour scolariser les enfants des familles économiquement faibles. Aussi, a t-il rappelé à des fins utiles que cette structure fait de la lutte contre l'exclusion sociale pour des enfants ayant un handicap, son cheval de bataille.

Selon la Présidente de l'Ong Malachie, la concrétisation du partenariat avec la Cnamgs est un signal fort de la politique sociale du Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Laquelle politique mise en œuvre par le gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda et implémentée auprès des cibles vulnérables. "Nous exprimons toute notre gratitude au dg de la Cnamgs et son équipe pour ce soutien considérable. Soutien permettant de scolariser gratuitement plus d'une centaine d'enfants dans une structure éducative d'élite. Avec la Cnamgs, la solidarité a vraiment un sens" dit-elle.

Pépécy Ogouliguendé a réitéré toute la gratitude de son Ong Malachie aux plus hautes autorités gabonaises et autres bienfaiteurs. Son souhait est de dupliquer ce modèle de structure éducative sur l'ensemble du territoire gabonais.