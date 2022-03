Afrique: Cyber-sécurité, formation des jeunes, énergies … ces niches sur lesquels mise Huawei

La multinationale Huawei nourrit un intérêt certain dans la cybersécurité, la formation des jeunes talents et les énergies renouvelables en Afrique. M. Karl Song, Vice-Président Corporate Communications de Huawei Technologies l’a fait savoir au cours de la conférence de presse virtuelle organisée ce lundi 28 mars 2022. Un face-à-face avec les journalistes qui a porté sur la publication du rapport annuel 2021 du Groupe.

La multinationale Huawei a réitéré ses engagements et projets qu’elle compte développer sur l’Afrique dans les années à venir.

L’éducation, la formation des jeunes talents aux nouvelles technologies de l'information, l'inclusion numérique des femmes, entre autres, seront une priorité dans cette vision marquée par un contexte post-Covid 19. Les responsables de cette multinationale l’ont confié aux journalistes dans le cadre de la conférence de presse virtuelle tenue en mi-journée.

Karl Song, Vice-Président Corporate Communications de Huawei Technologies a réaffirmé les ambitions de la compagnie concernant la formation des jeunes dans les domaines technologiques.

Un choix que la compagnie matérialise à travers trois programmes particuliers dont celui déployé dans 25 pays africains où elle travaille avec 36 universités et a formé 1200 étudiants.

A travers cette démarche, confie-t-il, Huawei compte encourager les universités et les étudiants à avoir plus d’engouement pour les outils et connaissances technologiques.

Devant cet état de fait, le binôme recherche-développement semble s’offrir à la multinationale qui estime que le continent africain est une ressource infinie pour ses chercheurs.

C’est ainsi que, dans les années à venir, elle compte travailler avec les universités et les centres de recherche pour voir comment incorporer plus de main d’œuvre africaine dans le marché du travail en leur conférant des qualifications.

Pour cela, Huawei va aider les gouvernements et ses partenaires africains à développer des technologies adaptées pour arroser les zones jusque-là non couvertes.

Dans cette même dynamique, la compagnie ambitionne de s’investir davantage dans le soutien au développement des énergies vertes en Afrique. Sur ce point, M. Song confie que Huawei travaille avec des opérateurs africains pour construire des réseaux, des centres de données pour la réduction des consommations en énergie.

Concernant la cybersécurité, fait savoir M. Song, « nous allons continuer à travailler avec les gouvernements et les opérateurs pour la protection des données des utilisateurs ».

Avant de préciser : « Nous espérons que la cybersécurité ne devienne pas une question géopolitique mais plutôt une question technologique ».

Lors de ce point avec la presse au terme de la conférence régionale , il a été développé la stratégie de Huawei en Afrique et la volonté de l’entreprise de continuer à accompagner le continent en ce qui concerne la transition digitale, la connectivité, les énergies et technologies vertes, etc.

Selon M. Song, l’entreprise va surfer dans la dynamique d’un exercice 2021 marqué par des performances globales avec un chiffre d’affaires de 99,9 milliards de dollars avec une position financière solide, un bénéfice net de 17,8 milliards de dollars, des améliorations continues pour une efficacité opérationnelle...

Face à un contexte de crises répétitives marqué par la Covid-19 et la guerre en Ukraine dont les conséquences n’épargnent aucune région du monde, le Vice-Président Corporate Communications de Huawei Technologies appelle à lutter contre ces incertitudes en multipliant les investissements dans l’outil technologique et maintenir l’approvisionnement du marché africain.