Tunisie: Tourisme-Stratégie 2035 - Démarrage de la 2éme édition des assises du tourisme tunisien

Tunis — Les travaux de la 2éme édition des assises du tourisme tunisien pour définir une stratégie de développement du secteur touristique à l'horizon 2035 ont débuté, lundi, 28 mars 2022, à Gammarth (banlieue nord de Tunis).

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, qui intervenait à l'ouverture de ces rencontres, a indiqué qu'un plan d'action sur la base d'un processus participatif élargi a été mis en place pour relancer le secteur du tourisme.

Ce plan repose principalement sur la diversification du produit touristique, y compris le tourisme culturel et sportif et le tourisme des festivals et autres créneaux.

Elle a souligné que ces assises du tourisme, qui se poursuivront sur une période de 6 mois, est un projet participatif qui rassemble tous les acteurs des différentes régions du pays.

L'objectif de cette initiative est d'aboutir à une vision commune et identifier une stratégie pour le secteur touristique qui sera annoncée en septembre, 2022.

De son côté, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a fait savoir que ces débats seront marqués par le lancement, le 28 juin 2022, d'une consultation en ligne dédiée aux différents partenaires du secteur, ainsi qu'aux Tunisiens résidant à l'étranger pour présenter leurs suggestions et opinions.

" La stratégie de développement du secteur touristique à l'horizon 2035 sera lancée, le 27 septembre 2022 ", selon ses dires.

Et de préciser que "le secteur du tourisme connait, aujourd'hui, plusieurs mutations, suite à la pandémie de Covid-19, ce qui exige son adaptation avec le rythme du marché mondial", notant, dans le même contexte, l'importance d'enrichir le produit touristique et de le promouvoir à l'étranger, tout en incitant les investissements touristiques.

Les assises du tourisme tunisien aborderont quatre axes dans le cadre des ateliers de travail qui seront organisées lors de cette manifestation à savoir : " le développement de la compétitivité de la destination touristique tunisienne ", " la diversification et le développement du produit touristique ", " l'investissement dans le secteur touristique pour créer l'emploi " et " l'adoption d'une stratégie innovante et intelligente pour promouvoir la destination touristique ".

Les débats comporteront, ainsi, un plan d'action dans les différentes régions du pays. Le 16 mai 2022, les débats seront organisés à Tozeur et porteront sur les trois gouvernorats du sud tunisien (Tozeur, Kébili et Gafsa).

Le 18 mai 2022, ils se tiendront dans le gouvernorat de Gabès, et concerneront les gouvernorats de Gabès et Sfax. Le 20 mai 2022, les assises du tourisme seront organisées à Kasserine pour les gouvernorats Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid.

La ville de Tabarka abritera, le 25 mai 2022, les assisses du tourisme tunisien pour les gouvernorats de Jendouba, Kef, Béja et Siliana, et pour les gouvernorats de Médenine et Tataouine, les débats sont prévus à Djerba, le 30 mai 2022.

Pour rappel, les indicateurs monétaires et financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), publiés, le 3 mars 2022, tablent sur une hausse des recettes touristiques de près de 40%, à fin février 2022, passant ainsi de 234 MD à 327 MD.