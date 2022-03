Congo-Kinshasa: Kindu - Les veuves et orphelins des policiers réclament leurs rentes de 2 mois à Equity banque

Les veuves et orphelins des policiers dans la province du Maniema réclament auprès d'Equity Banque leurs salaires de deux mois, soit février et mars. Selon leur représentant, Pierre Mubake, après que l'agence Soficom s'est déclaré incapable de payer ces veuves et orphelins, ces derniers ont été transférés chez Equity banque.

Dès lors, ils sont soumis à plusieurs contrôles qui n'aboutissent à rien.

" Nous dénonçons le comportement qu'affichent les agents de l'Equity banque de refuser de nous payer notre salaire de deux mois de nos feu pères et maris que nous recevions chaque mois. Nous plaidons pour l'implication des autorités civiles et militaires. Car, parmi nous, il y a des locataires et ceux qui scolarisent les enfants et nos conditions de vie deviennent difficiles ", se plaint Pierre Mubake.

Il ajoute : "Nous voulons le contrôle mais on nous demande beaucoup de documents. Finalement on ne sait pas à quoi ce contrôle va aboutir ".

Nos efforts pour joindre les autorités d'Equity banque sont restés vains.