Gabon: Concours ambassadrice internationale de la paix - Le pays en lice

Le Gabon a présenté officiellement sa candidate au concours ambassadrice internationale de la paix, organisé par l'Organisation Internationale des Jeunes Promoteurs de la Paix (OIJPP).

C'est le siège du Bureau régional des Nations unies pour l'Afrique centrale (Unoca) qui a servi de cadre à cette cérémonie, rehaussée par la présence des représentants de plusieurs organisations des Nations unies, notamment l'UNESCO, l'UNFPA, l'UNOCA et la Coordination du Système des Nations unies au Gabon.

Le concours ambassadrice internationale de la paix est une initiative qui promeut l'excellence du leadership féminin pour faire pérenniser la paix entre les peuples et dans le monde. Elle a pour objectif de promouvoir l'implication de la femme dans les processus de paix et de la cohésion nationale et internationale pour la mise en œuvre effective des résolutions 1325 (femmes, paix et sécurité) et 2250 (jeunes, paix et sécurité) du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

L'évènement réunira, le mois prochain au Niger, 24 candidates qui représenteront leurs pays respectifs afin de remporter la couronne finale. Chacune des candidates devrait présenter et défendre, devant un jury international, un projet qui impactera positivement les femmes sur les questions de paix et sécurité dans sa communauté.

Après les phases préliminaires, ponctuées de formations et pré-évaluations des candidates, c'est Mme Tamara Moutotekema Boussamba, jeune entrepreneure, qui représentera le Gabon au cours de cette rencontre panafricaine, dédiée à la culture de la paix.

" Nous sollicitons l'appui des différents acteurs (gouvernement, partenaires au développement, secteur privé) afin de nous aider à mieux accompagner la délégation gabonaise qui devra prendre part à cette rencontre. En marge du concours, il y'a également un sommet international au cours duquel, la jeunesse gabonaise devrait apporter sa contribution " a expliqué Jerry Bibang, le Secrétaire Permanent du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCoP).