Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme - Le Pool Malebo Stand-Up comedy met en scène des humoristes femmes

Grâce à des nombreux artistes comédiens de renommés internationales dotés des talents exceptionnels, le Pool Malebo Stand-up comedy, a clôturé le mois de la femme en mettra en scène des humoristes féminin, ont presté à l'occasion de la 5e édition, ce samedi le 26 mars 2022 au pullman hôtel, les publics étaient au rendez-vous, de découvrir et d'assister sur scène les artistes de deux Congo et d'autres pays, venus de partout au monde.

La RD Congo et le Congo sont des pays culturellement caractérisés par la comédie et la musique, qui occupent une très grande place, grâce à de nombreux artistes comédiens et musicaux réputés et renommés par leurs arts.

En dehors du coordonnateur de pool Malebo stand-Up comedy, Monsieur Dauphin Zangani, cette soirée culturelle marquée par une programmation variée où s'alternent théâtre du rire, musique et danse, a également connu la présence de toutes les comédiennes venant dans différents pays. L'objectif a été seulement de promouvoir les valeurs de la femme, mais également de lutter contre les antivaleurs. A cette occasion, le pool malebo stand- up comedy, clôture le mois de mars avec des humoristes femmes, de belles surprises du rire, de la joie. Sur scène, les comédiennes ont livré un spectacle entremêlé des blagues sur les différents obstacles des rires notamment sur des affaires de pasteurs, qui ont enflammé les réseaux sociaux à Kinshasa.

Certaines ont planché sur les vannes et les réalités de la vie quotidienne. Prenant la parole au terme de l'activité, le coordonnateur de pool Malebo stand- up comedy, Monsieur Dauphin Zangani satisfait du déroulement de cette soirée culturelle n'a pas voulu cacher ses sentiments de joie. " Les impressions sont bonnes par rapport à cette soirée. Vous voyez que l'assistance est attentionnée, la motivation est là et la salle est pleine. Pour moi, ceci est un bon signe ", a-t-il déclaré. Par ailleurs, il a laissé entendre que cette activité culturelle n'est qu'une poursuite d'une série d'activité qui vise à rendre hommage à la femme congolaise en ce mois lui dédié.

Pour rappel Pool Malebo Stand-Up Comedy, c'est des soirées récurrentes depuis le 29 mars 2019. La Première plateforme sous régionale d'expression scénique des artistes Humoristes de deux Congo, aussi de l'Afrique. Les planches de Pool Malebo Standup Comedy se veulent aussi être l'incubateur des talents jeunes.

Depuis sa création en Mars 2019, le Pool Malebo Stand-Up Comedy a déjà vue beaucoup d'artistes bourrés de talent fouler les pieds sur sa scène. A l'instar de Felix Kisabaka(RDC), Michael Sengazi (Rwanda), Ronsia Kukiel (RDC),Weilfar Kaya(Congo), Juste Parfait(Congo), Cerveau Magique (Congo), Les Nyota (RDC), Kimana Formidable (Congo) , Lumino(RDC), Stephanie Bluetooth (Congo), Djaust Pounga (Congo) Riches K , Florent DSK, El Majestique Dj Fantome, Ke[1]vin Key,Herve Lokwa,P-James et tant d'autres.

Le Pool Malebo intéresse beaucoup des professionnelles de l'humour tant en Nationale qu'à l'internationale, une vingtaine d'artistes présents et plusieurs Spectacles tout Publics.