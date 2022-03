Ile Maurice: Gare Victoria - Un "musée à ciel ouvert"

Dans la première phase du projet présenté par la plateforme culturelle The Third Dot, à Victoria Station Ltd, huit peintres mauriciens ont été choisis pour habiller l'un des passages d'une gare Victoria à la fois rénovée et modernisée, qui doit être totalement opérationnelle dans quelques mois.

Plateforme The Third Dot

Laetitia Lor : "Regarder une exposition en attendant le bus"

Le principe des murs habillés par des plasticiens locaux est de "livrer un musée à ciel ouvert", à la gare Victoria, affirme Laetitia Lor. Avec Alicia Maurel, elles animent la plateforme culturelle The Third Dot, qui s'occupe de commissariat d'exposition, de consulting et de promotion des talents. "On se plaint depuis des années qu'il n'y a pas de musée d'art contemporain à Maurice. Là, on a trouvé un terrain de jeu pour donner à voir à la population des artistes mauriciens", en plein air.

Ce projet se décline en trois phases. La première est déjà en partie visible à la gare Victoria. Dix artistes y participent. Il s'agit d'une proposition murale intitulée Collection. Ce sont des peintres à qui "nous avons demandé de faire un grand format. Ils ont d'abord réalisé un tableau. À partir du tableau, ils ont "fait" leur mur", précise Laetitia Lor

On retrouve les signatures de Roger Charoux - qui à 93 ans est sans doute le doyen des peintres mauriciens - et de son fils Bernard, qui pratique lui aussi de la peinture. Les créations d'Evan Sohun, de Stéphanie Desvaux et de Jocelyn Thomasse sont aussi sur place. Elles seront rejointes par les fresques de Christophe Rey, Nirveda Alleck et Armand Gachet.

Une sculpture, signée Vick Shibdoyal, est également prévue. Y sera intégrée de "l'ingénierie de son", explique Laetitia Lor. Ensuite, un "espace où la population pourra brancher une guitare, faire de la musique, des performances ou pousser la chansonnette" sera aménagé dans la gare.

Dans les prochaines phases de ce projet qui s'échelonne sur deux ans, de la sculpture, de la photo seront installées dans ce centre névralgique de Port-Louis. À terme, il est aussi prévu qu'un panneau diffuse des collections œuvres d'artistes mauriciens décédés. "Pour qu'en attendant le bus, le public puisse visiter une exposition d'art faisant partie de leur patrimoine. Nous saluons tous les responsables de la gare Victoria qui ont validé ce projet."

Rénovation : avant et après

L'ancienne gare centrale a été rénovée de sorte à retrouver, autant que possible, son état d'origine. Et intégrer le "Victoria Urban Terminal". Le bâtiment de l'ancienne gare centrale a connu l'époque des trains, peu après 1864, jusqu'en 1964. Ce bâtiment historique a été classé patrimoine national en 1998. Il est longtemps resté à l'abandon, jusqu'à sa rénovation.