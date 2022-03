Afrique: Qualifications mondial 2022 Zone Afrique : L'Afrique du Nord en pole position ?

analyse

Les équipes d'Afrique du Nord ont dominé les matchs aller de qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football. Sur les cinq matchs de barrages qui se sont déroulés le 25 mars dernier (Egypte # Sénégal, Cameroun # Algérie, RDC # Maroc, Mali # Tunisie, Ghana # Nigeria), quatre équipes du Nord du continent se sont imposées. Les dix sélections préparent maintenant les matchs retour qui se dérouleront aujourd'hui. Compte tenu de l'enjeu, on imagine que ces matchs seront âprement disputés. Il est vrai qu'au vu des résultats des matchs aller, les équipes de l'Afrique du Nord partent avec la faveur des pronostics.

Cependant, le football n'étant pas une science exacte, les vérités d'hier ne seront pas forcément celles de demain. Ces équipes de l'Afrique du Nord doivent donc éviter de vite pavoiser, de savourer leur qualification avant la fin des matchs retour. Le football de haut niveau nous a parfois montré de grands revirements de situation. Un rappel historique, souvenons-nous du match retour des quarts de finale de la League des champions européenne ayant opposé, en mars 2017, le Paris Saint-Germain au FC Barcelone.

Après avoir battu le FC Barcelone à Paris sur le score de 4- 0, les Parisiens, se voyant déjà en demi- finale de cette league des champions, ont été vite ramenés aux dures réalités de la compétition. Ils ont été sévèrement battus au match retour par le FC Barcelone sur le score de 6-1. Une véritable "remontada ". Ce rappel historique montre bien que les matchs de football réservent bien souvent des surprises.

Les équipes de l'Afrique du Nord ont certes gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Et pour parachever leur belle entame du match aller, il leur faut garder la tête froide, oublier déjà la manche aller et se remettre vite au travail, ne surtout pas sous-estimer leur adversaire, respecter les consignes du coach, se doter d'un fighting spirit afin d'arracher cette ultime victoire qui leur ouvrirait grandement les portes du mondial de football Qatar 2022.

L'enjeu ne devant pas tuer le jeu, souhaitons que les différentes équipes soient habitées par le fair-play

Ces équipes de l'Afrique du Nord peuvent réussir, pourquoi pas, ce pari au vu de la qualité de leurs joueurs qui évoluent dans de grands clubs européens. Une autre raison pourrait expliquer la performance de ces équipes de l'Afrique du Nord à ce stade de la compétition : la qualité des infrastructures sportives existantes en Afrique du Nord qui facilitent l'éclosion rapide des joueurs.

A cela, il faut aussi ajouter la qualité de leur championnat professionnel qui n'a rien à envier aux championnats européens. Au vu de toutes ces raisons, on peut affirmer que l'Afrique du Nord est en pole position. Toutefois, il faut " éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ". Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la RDC, le Sénégal et le Mali qui ont connu des fortunes diverses au match aller, sont prêts à vendre chèrement leur peau sur les terrains adverses afin de combler leur retard et arracher la victoire. Ne dit-on pas que " qui veut voyager loin ménage sa monture "?

Ces nations ont battu le rappel de tous les joueurs qui, pour des raisons de blessures ou de cartons rouges, n'avaient pu prendre part au match aller. Ainsi, le Cameroun avec son trio d'attaquants (Aboubacar Vincent, Choupo Moting et Toko Ekambi), repart à Blida en Algérie, affronter les Fennecs tout en espérant remonter son handicap 0-1, pour arracher la victoire.

Le Mali qui a concédé une défaite sur son sol 0-1 face à la Tunisie, s'est remis de cette défaite et est gonflé à bloc, et compte refaire son retard à Carthage, aujourd'hui. Le Sénégal, champion d'Afrique, battu au Caire par l'Egypte sur le score de 1-0, reçoit, au match retour, l'équipe égyptienne au stade de Diamniadio. C'est tout un peuple sénégalais mobilisé qui croit dur comme fer à la victoire de son équipe, au soir du 29 mars. C'est sur un score étriqué de 1-1 que le Maroc et la RDC se sont séparés au Congo, le 25 mars dernier. Les Congolais qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, entendent renverser la vapeur au match retour ; ils se sont donné les moyens d'y parvenir et croient à leur victoire.

Enfin, le duel de choc entre les deux géants de l'Afrique de l'Ouest (Nigeria #Ghana) qui s'est soldé par un score de 0-0 à Kumassi, promet au match retour, des étincelles. Les blacks Stars et les Super Eagles restent tous les deux dans la course, avec un léger avantage pour les Nigérians qui reçoivent les Ghanéens à Abuja, aujourd'hui. Ce seront des rencontres épiques auxquelles nous allons assister aujourd'hui.

L'enjeu ne devant pas tuer le jeu, souhaitons que les différentes équipes soient habitées par le fair-play, et que l'arbitrage avec la surveillance de la VAR soit à la hauteur afin d'éviter d'éventuelles contestations et que les cinq équipes qui sortiront victorieuses de ces confrontations, aillent dignement représenter le continent au Qatar en 2022.