Afrique: Les entraîneurs réagissent avant Sénégal - Egypte de ce mardi

Le Sénégal et l'Egypte s'affrontent ce mardi lors de la manche retour du dernier tour des éliminatoires africaines à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.

Voici ce que les deux entraineurs ont déclaré en conférence de presse d'avant-match:

Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Egypte :

"Nous sommes tout à fait prêt, demain (mardi) sera un jour comme les autres, nous devons y aller avec nos tripes, nous connaissons la qualité de l'équipe du Sénégal, il faut que nous ayons du courage pour la battre, je pense que l'équipe d'Egypte va bien se défendre et jespère que nous allons gagner ce match, le meilleur va gagner le match. Nous nous sommes bien préparés au Caire et nous sommes venus à Dakar. L'Egypte est une équipe disciplinée, de grands travailleurs, si nous sommes en mesure de rester concentrés, je suis sûr que nous allons faire un bon travail. Le Sénégal sait que si nous avons le ballon nous pourrons faire quelque chose de magique. Deux équipes fantastiques vont jouer, le vainqueur sera le football. Les deux meilleures d'Afrique vont se retrouver après le Cameroun. Si ça ne tenait qu'à moi, les deux meilleures d'Afrique allaient se qualifier. Mais c'est la règle, j'espère que nous allons gagner demain".

Aliou Cissé, le coach (Sénégal) :

"Le bon match, c'est celui qu'on gagne, le but encaissé contre l'Egypte, nous sort de la rencontre, sur l'ensemble de la partie, on aurait pu être meilleur. Sur le match de demain, notre objectif, c'est d'égaliser dans un premier temps et de gagner ensuite. Le match du Caire perdu 0-1, est derrière nous, nous avons la possibilité d'écrire l'histoire dans notre nouveau stade, on ne peut plus revenir en arrière, je me concentre sur ça demain. Dans l'animation, on arrive à combiner, il faut être efficace dans la surface de réparation, très clinique, faire le geste juste, la stratégie j'attends de la donner aux joueurs en primeur. Pas de crainte à avoir contre l'Egypte, nous devons bien entrer dans le match, nous sommes conscients de nos qualités, le temps est notre premier ennemi, mais ça ne veut pas dire partir la fleur au fusil. Les joueurs n'ont pas besoin d'être motivés, l'objectif, c'est de se qualifier à la coupe du monde, une compétition que tout footballeur aimerait jouer. Nous sommes confiant que nous pouvons le faire même si l'adversaire est de qualité, nous y allons avec confiance et humilité. Ce sera un après-midi très important pour le peuple sénégalais. Nous travaillons à tous les niveaux et sur les coups de pieds arrêtés aussi et c'est vrai qu'avec les qualités de nos joueurs, nous devons faire mieux".