Afrique: Sénégal-Egypte - Cissé insiste sur l'impératif de "marquer rapidement"

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal dont la qualification pour le Mondial 2022 passe impérativement par une victoire contre l'Égypte devra faire preuve d'efficacité dans le jeu et devant les buts pour se mettre à l'abri rapidement, a déclaré lundi, à Dakar, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.

Selon lui, le Sénégal peut scorer à n'importe quel moment de cette rencontre pour revenir à égalité avec son adversaire, victorieux de la manche aller des barrages de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Mais l'idéal est de le faire le plus tôt possible, a-t-il dit lors d'une conférence de presse, la veille de la manche retour, prévue mardi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

"L'adversaire aussi a des qualités. Nous allons aborder ce match avec beaucoup d'humilité", a-t-il dit de l'équipe égyptienne.

"Quand on parle de changement tactique, ce qu'il faut se demander, c'est : est-ce qu'avec plus d'attaquants on va marquer des buts. Et la réponse est que cela n'est pas garanti", a-t-il dit en réponse à une question sur le système de jeu qui sera mis en place, ce mardi.

"Il faudra être efficace et clinique, faire le geste juste pour marquer rapidement. Le plus important aussi pour l'équipe sera d'entrer très tôt dans le match. Et nous verrons demain (mardi) avec la stratégie qui sera mise en place, comment y arriver", a-t-il ajouté.

Parlant de l'état d'esprit des joueurs, Aliou Cissé a assuré qu'ils "sont très motivés", avec pour objectif de "représenter" le pays à la plus prestigieuse compétition du football qui est la Coupe du monde.

L'équipe nationale du Sénégal reçoit l'Egypte, mardi, à 17h, en match comptant pour la manche retour des barrages de la Coupe du monde.

Le Sénégal avait perdu à l'aller par 1 but à zéro.