Togo/Malawi: Bel récital des Eperviers U23

Après leur courte victoire il y a quelques jours sur le Tadjikistan, les Eperviers U23 ont remis ça ce Lundi lors de leur second match au cours du stage couplé (Seniors et Espoir) d'Antalya. Et cette fois de la meilleure manière en l'emportant largement sur le Malawi sur un score de 3-0. Dominateurs dans le jeu, les U23 togolais feront le break dans les 30 premières minutes et enconceront le clou en seconde période pour le 3-0. Les buteurs togolais sont Karim Dermane, Klidjè Thibault et Kevin Denkey. Deux victoires en deux matches, on peut dire que ce stage a été positif pour les U23 togolais qui peuvent en espérer mieux pour les prochaines échéances.