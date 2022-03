Afrique de l'Ouest: Le Ghana rouvre ses frontières terrestres après deux ans de fermeture

Il est désormais possible d'entrer librement au Ghana, sans restrictions. Le pays a rouvert lundi 28 mars ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis deux ans à cause de la pandémie du Covid-19.

C'est un soulagement pour les commerçants, surtout pour ceux situés à proximité des frontières avec le Togo et la Côte d'Ivoire.

Sylvestre Salakopé, vendeur de vêtements, vient de reprendre ses activités. " J'achète des produits au Togo et je les vends ici au Ghana. Pendant deux ans, je ne pouvais pas traverser la frontière, tout était fermé. J'estime avoir perdu presque 1 million de cedis, autrement dit 100 000 euros. J'espère maintenant que mes affaires et les activités commerciales vont reprendre et que la vie va redémarrer comme avant. "

Mais le commerçant nuance, les choses risquent de ne pas être simple. " Le problème, c'est que la durée de la fermeture a poussé les clients à changer leurs habitudes. Les gens qui achètent à Accra se tournent désormais vers des fournisseurs du Dubaï et des pays voisins et ça va être dur pour moi et d'autres commerçants de les faire revenir. "

" L'autre problème, c'est que même si le Ghana a ouvert ses frontières, le Togo reste toujours fermé aux voyageurs, poursuit Sylvestre Salakopé, joint par Christina Okello du service Afrique de RFI. Donc, ce qui se passe à présent, c'est que les Ghanéens qui veulent aller à Lomé faire du commerce sont obligés de payer 6 ou 7 cedis, environ 80 centimes s'ils veulent traverser la frontière. Ce n'est pas donné à tout le monde. "