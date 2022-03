Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme - La FMT organise une manifestation dans la commune de la Gombe

La Fondation Mwimba Texas (FMT) organise, le 30 mars, à Kinshasa sur l'avenue des Huileries et sous le patronage de la présidente de l'Initiative plus, Olive Lembe Kabila, une grande manifestation pour clôturer le mois de mars dédié à la femme.

Placée sur le thème " Promouvoir l'autonomisation des femmes et de la jeune fille ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique ", l'activité sera une occasion pour Olive Lembe Kabila de sensibiliser les femmes et filles albinos sur leur autonomisation. Ce sera également une occasion pour elle de s'imprégner des réalités de ces filles albinos réunies au sein de la FMT, en vue de trouver des solutions à certains de leurs problèmes quotidiens.

L'événement va réunir près de trois cents femmes albinos et autres vulnérables. Il y est prévu des mots de sensibilisation des responsables de la FMT, de la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse en charge du genre, Ghiannely Mavungu et le message de la présidente d' Initiative plus, Olive Lembe Kabila. Les femmes albinos vont sans nul doute recevoir d'elle des conseils pratiques sur leur autonomisation.

En plus de ces messages de conscientisation et autres activités, la présidente de l'Initiative plus va partager un repas de cœur avec les femmes et filles albinos et autres vulnérables présents à la cérémonie.