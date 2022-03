Congo-Brazzaville: Environnement - Création d'une nouvelle aire protégée dans le Mayombe

Dans le but de contribuer à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources naturelles de la forêt du Mayombe, le ministère de l'Economie forestière, avec l'appui du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Fonds mondial pour la protection de l'environnement (FEM), met en œuvre, dans le département du Kouilou, le Projet Conkouati-Dimonika. Une initiative qui associe les organisations non gouvernementales et les communautés locales.

Le projet de création du complexe d'aires protégées Dimonika-Tchimpounga (PCCD), dont l'objectif est d'avoir une nouvelle aire protégée dans le Mayombe qui va s'ajouter aux trois autres existantes (Conkouati-Douli, Tchimpounga, Dimonika), bénéficie du soutien d'ESI Congo qui appuie et accompagne la création du complexe d'aires protégées et corridors Conkouati-Dimonika, grâce à l'appui de Biopama, un programme de financement des aires protégées par l'Union européenne et les ACP.

Ce projet va contribuer à préserver les valeurs essentielles des forêts naturelles du massif forestier du Mayombe, la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers, a dit Guillaume Tati, directeur d'ESI Congo. "En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes une des rares organisations qui travaille dans la conservation des espèces, de la biodiversité dans la forêt du Mayombe.

Comme la nouvelle aire qui est en train d'être créée est à Kakamoeka, le district où nous travaillons, il s'est développé une synergie ou un rapprochement entre le PCCD et nous. Le PCCD a besoin d'appui, des partenaires qui vont le soutenir et l'accompagner dans le projet. C'est à ce sujet que nous apportons notre appui en termes de mobilisation de fonds et les autres facilités pouvant garantir le succès du projet. On met aussi à la disposition du PCCD un certain nombre de données techniques et on procède aussi au plaidoyer institutionnel", a ajouté Guillaume Tati.

Pour Wenceslas Serge Gabin Ponguily, coordonnateur national du Projet de création du Complexe d'aires protégées Complexe Conkouati-Dimonika-Tchimpouga, les nouvelles aires protégées (réserve forestière de Ntombo), corridors biologiques (Dimonika-forêt Ntombo -Tchimpounga) et le complexe de PA de Conkouati-Dimonika-Tchimpounga vont accroître la superficie de ces aires ans le pays.

Il s'agit d'améliorer la connectivité de l'habitat entre ces aires en s'appuyant sur les trois points fondamentaux que sont la répression avec la mise en place des conseils communautaires de conservation qui veilleront sur la durabilité des ressources naturelles, les mesures d'accompagnement en appuyant des projets ciblés des communautés locales développées dans les domaines de l'écotourisme, de l'agriculture , de l'élevage, de la pisciculture sans oublier leur participation au projet.

Ce modèle de participation des communautés et du secteur privé, unique en son genre au Congo, va améliorer l'efficacité de la gestion des aires protégées, a-t-il renchéri.

Au nombre des actions déjà menées par ESI Congo dans le cadre dudit projet figurent l'identification des parties prenantes, la mise en œuvre d'un livret de création qui sera distribué dans tout le pays, l'appui à la sensibilisation du secteur privé, l'identification des opportunités offertes par le projet..."Ce projet est important pour le développement du Congo, parce qu'il permet d'assurer la durabilité des ressources naturelles. C'est un outil de fierté car il permet le développement de l'écotourisme, va génèrer des compétences que l'on peut trouver localement et est source de création d'emplois ", a conclu Wenceslas Serge Gabin Ponguily.

Ce projet prendra fin en 2023 avec la création de la réserve de Ntombo, des corridors, des complexes, sans oublier la participation des organes de cogestion, des appuis communautaires...

Depuis 2008, ESI Congo déploie ses activités de protection de la biodiversité de la forêt du Mayombe dans le district de Kakamoeka, situé en périphérie des aires protégées visées par le PCCD. L'association y met en œuvre des activités de conservation des derniers grands singes de la forêt du Mayombe.