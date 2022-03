Congo-Kinshasa: La défense d'un avocat congolais emprisonné depuis quatre mois demande sa libération

Sa défense dénonce un abus de pouvoir des autorités et appelle à sa libération. Me William Balume Kavebwa a été arrêté en novembre 2021 à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il s'apprêtait à prendre un avion pour Dubaï. L'avocat d'affaires du barreau de Goma devait s'y rendre pour représenter une société congolaise dans un projet d'investissement espagnol dans l'énergie renouvelable en RDC. Arrêté et détenu par l'Agence nationale de renseignement (ANR), Me Kavebwa est accusé " d'atteinte à la sûreté de l'État ".

Il n'a pas le droit d'avoir la visite de son avocat, il n'a pas le droit de voir les membres de sa famille, il n'y a que sa femme qui peut aller lui rendre visite. Il mange difficilement, il se lève à peine. Lorsqu'il a été amené à l'Agence nationale des renseignements, on lui a fait signifier qu'il est en détention pour avoir attenté à la sureté de l'État, mais jusqu'à ce jour, on ne lui a jamais présenté les faits et curieusement on ne peut pas vérifier, c'est vraiment de l'abus de pouvoir. Après 120 jours de détention, tout officier de la police judiciaire moyennement intelligent devait constater qu'il n'y a pas de suite.

Me Bertin Amani, avocat de William Balume Kavebwa