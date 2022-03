Cote d'Ivoire: Effondrement d'immeuble à Abobo - Bruno Koné déplore ce énième incident malheureux

Informé de l'effondrement d'un immeuble à usage d'habitation à Abobo Houphouët-Boigny, quartier " Désert ", le samedi 26 mars 2022, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, a dépêché une équipe sur place. Les informations recueillies sur le lieu font état d'un décès et de deux blessés. " Le ministre déplore ce énième incident malheureux et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée ainsi qu'un prompt rétablissement aux blessés ", lit-on dans une note publiée par le département ministériel ce lundi 28 mars 2022. L'équipe a noté que les causes de cet incident soient liées à " l'absence de permis de construire ".

Une situation qui traduit, selon le ministère, le contournement de la règlementation par le maître d'ouvrage, la non exécution des travaux par des professionnels de l'immobilier, la négligence et la responsabilité du maître d'ouvrage. Détaillant les circonstances de l'effondrement, les équipes indiquent que les premières vérifications ont fait état de la chute d'un pan de mur non consolidé de cet immeuble de deux étages sur une habitation mitoyenne. Bruno Koné saisit l'occasion pour rappeler une fois de plus que tout initiateur de construction a l'obligation de prendre en compte les prescriptions légales dans le secteur.