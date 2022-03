Cote d'Ivoire: Kabadougou/Lutte contre l'échec scolaire - Les acteurs éducatifs sensibilisés à l'utilisation des manuels scolaires

Une campagne de sensibilisation à l'utilisation des manuels scolaires mise à la disposition des élèves par l'État a été menée auprès des populations et des acteurs du système éducatif de la région du Kabadougou précisément à Madinani, le vendredi 25 mars 2022. Inscrite dans le cadre de la campagne nationale que conduit le Projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens (Pagds), cette activité veut lutter contre l'échec scolaire par le biais d'outils didactiques à même de soutenir les efforts des élèves, des enseignants et des encadreurs pédagogiques.

Apportant des précisions, au nom des responsables du Pagds, Agoh Maurice a indiqué que cette activité vise à la réduction de la pauvreté dans les ménages. Selon lui, il est primordial d'indiquer et d'insister sur le fait que les élèves doivent disposer des manuels à plein temps. Ensuite, il a rappelé que ces manuels scolaires de Mathématiques et de Lecture des classes de CP1 et CP2 sont gratuits et il a rassuré les parents d'élèves sur le non-remboursement des manuels abîmés par leurs enfants. Toutefois, il a exhorté tout le monde à cultiver l'esprit civique, en ayant le respect pour la chose commune.

Financé par la Banque mondiale à hauteur d'environ 50 milliards de FCfa, ce projet a permis de distribuer plus de 3 400 000 livres sur l'ensemble du territoire national pour les rentrées scolaires 2020-2021 et 2021-2022. La Banque mondiale entrevoie étendre l'opération aux classes de CE et CM pour l'année prochaine. Ce, pour appuyer continuellement le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Pour rappel, la ville de Niablé située à 22 km au sud-est d'Abengourou avait abrité la même activité le 25 mars 2022.