Congo-Kinshasa: Uvira - Un concert musical pour collecter des fonds en faveur de plus de 15 000 veufs

L'ONG Organisation des veufs en Afrique (OVA) a organisé un concert musical samedi 26 mars dans la ville d'Uvira au Sud-Kivu. Selon le coordonnateur de cette association, Byagira Yesu Etienne, l'objectif de cette activité est de sensibiliser la communauté locale et collecter des fonds pour venir en aide à quinze mille vingt et une veufs et veuves de la ville.

Il indique que ces personnes sont confrontées à plusieurs difficultés dont l'accès aux soins de santé.

" J'ai beaucoup de maladie dans mon corps. Quand je suis sous la cure de la malaria, cela augmente en même temps la tension artérielle et le diabète. Souvent Je me rends à Bukavu pour consulter mon médecin. Mais cette fois ci, ça n'a pas été possible pour moi de me déplacer. Car depuis deux ans, je n'ai pas d'occupation ", a témoigné la veuve Ponga Consolate qui est dans cette situation depuis 10 ans, trouvée à la mutuelle de santé " Saint Camille " du diocèse d'Uvira.

A Uvira, certaines veuves ont élevé seule leurs enfants après la mort de leur époux. D'autres veufs sont abandonnés par leurs enfants parce que devenus une charge. Alimentation, abri, maladies et vêtements sont le lot de problèmes qu'ils affrontent au quotidien.

" La difficulté est d'accéder aux soins médicaux, ils manquent même de la nourriture. C'est difficile pour eux ! ", a indiqué Byagira Yesu Etienne, responsable de l'ONG OVA.

Pour assister ces personnes vulnérables, l'artiste musicien Patient Alesire, a organisé un concert musical visant à collecter des fonds qui aideront à l'abonnement de 20 personnes du 3e âge à la mutuelle de santé.

Moyennant 7 dollars US par an, le membre bénéficie d'une prise en charge des maladies non chroniques, ainsi que de trois prises en charge d'hospitalisation et trois en ambulatoire par an.