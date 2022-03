Togo: Stage Togo - Paulo Duarte : 4 à 5 Eperviers U23 pourront intégrer la sélection phare du Togo

Beaucoup de joueurs U23 actuellement en stage à Antalya en Turquie, semblent avoir impressionné le sélectionneur du Togo, Paulo Duarte. Surtout, que ce lundi 28 mars, ses Eperviers U23 qui ont disputé leur deuxième rencontre en Turquie, face au Malawi l'ont atomisé sur un score de 3 buts à 0...

Cette victoire fracassante, sont les œuvres notamment de Karim Dermane, Thibaut Klidjè et Kevin Denkey. Une heureuse situation, qui a fait réagir Paulo Duarte : " On a beaucoup de jeunes joueurs en Europe et dans le championnat local. Ce stage, c'est la meilleure chose qu'on ait faite pendant ce mois. On a trouvé de jeunes joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. On a trouvé des joueurs à travers des vidéos avec des potentialités mais il va falloir les voir ".

Tout ceci dit en conférence de presse un temps, le sélectionneur du Togo a enchainé avec, " J'ai vu des joueurs de talents, ceux qui ont compris qu'ils peuvent postuler à des places chez les A " et au coach national de continuer " ... pour rentrer dans ce projet, il faut travailler. Et je suis sûr que dans les prochaines années, il y a 4 et 5 joueurs U23 qui vont intégrer l'équipe nationale A ".