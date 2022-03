Afrique: Barrage Qatar 2022 - Les Léopards dans la fournaise du stade Mohamed V de Casablanca

L'avenir des Léopards passera ce 29 mars inévitablement par une victoire, à défaut d'un nul de plus d'un but pour espérer réaliser l'exploit attendu par tout un peuple, à savoir la qualification à la Coupe du monde Qatar 2022.

L'effet du but marqué à l'extérieur continue de peser sur le football africain, ce qui rend énorme la tâche des Léopards obligés de sortir victorieux du duel contre les Lions de l'Atlas, si non les contraindre à la prolongation en cas de remake du score de la manche aller (un but partout). Et si ce score de parité persistait, seuls les tirs au but pourront alors départager les deux équipes.

En tout cas, quelle que soit la manière, les Congolais ne jurent que par la qualification de leur Onze national nonobstant le faux bond du stade des Martyrs. Ils sont convaincus que le nul inespéré arraché par les Lions de l'Atlas à Kinshasa était dû à un relâchement des joueurs et aux mauvais remplacements opérés par le coach à l'heure du jeu.

Ce 29 mars, ce sera un tout autre match au stade Mohammed V de Casablanca, désormais principale destination de la communauté congolaise du Maroc. Loin de se présenter en victimes expiatoires, les Léopards sont déterminés à faire le jeu, ou mieux, à mouiller le maillot, à en croire certaines déclarations émanant des coulisses d'El Jadida où ils ont pris leur quartier. Le coach Hector Cuper a tiré les enseignements du match-aller et entend réajuster son classement en fonction de ce qu'il a vu.

Une affluence garantie...

D'après des sources sur place, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc, appuyée par le gouvernement central, a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la présence des supporters congolais au stade, d'autant plus que le président Félix Tshisekedi ne sera pas à la tribune pour suivre ce match.

En effet, contrairement à la promesse faite aux joueurs à l'issue de leur match-aller, celle de les accompagner éventuellement jusqu'à Casablanca afin de les soutenir, le chef de l'Etat n'effectuera plus le déplacement du royaume chérifien. Aucune raison officielle n'est avancée pour justifier cette absence de l'autorité suprême du pays à cette joute. " Le président voulait simplement leur témoigner son soutien et les encourager à se battre jusqu'au bout ", entend-on dire, sans plus.

Qu'à cela ne tienne. Une chose est vraie, c'est que les Congolais résidant au Maroc entendent enflammer le stade Mohammed V de Casablanca ce mardi soir. Ils viendront de diverses villes marocaines (Casablanca, Rabat, Meknès, El Jadida, Oudja, Fès, Kenitra, Agadir, Tétouan et Tanger) pour se rendre au stade, et seront facilités en cela par des bus qui mis à leur disposition. Le gouvernement finance le déplacement des supporters tandis que l'ambassade organise la logistique.

L'Union des étudiants et stagiaires congolais au Maroc ainsi que le bureau des résidents (communauté congolaise au Maroc) sont également impliqués dans cette organisation dont la finalité est d'apporter aux Léopards le soutien requis pour ce genre de rencontre à grand enjeu.