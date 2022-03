Congo-Brazzaville: Musique - Parax Outsider monte en flèche

Surnommé influenceur de la rue, Parax Outsider fait du chemin dans le nouveau genre très prisé dans le monde du sow-business.

Rappeur, entrepreneur, promoteur artistique et culturel et aujourd'hui influenceur, le jeune Parax Outsider est artiste polyvalent, talentueux et complet. Son talent et ses qualités inspirent auprès de ses partenaires respect et admiration à chaque prestation.

Né au Congo-Brazzaville, l'ancien artiste rappeur, après ses études effectuées à l'étranger, décide de raccrocher le micro pour devenir influenceur. Par son abnégation au travail et son énergie à toujours être performant, il s'impose comme influenceur et tout le monde se l'arrache pour des activités de promotion, des shows et dans l'événementiel.

Depuis 2019, il est présent dans plusieurs projet d'artistes de renom au Congo comme Mixton, Teddy Benzo, Bioman, Freud Vinces et Nestelia Forest.

En 2020, il a participé à plusieurs événements, défilé de mode, concours de danse, concours de musique, concert, Show-Case des artistes de renommée internationale et nationale.

Aujourd'hui, Parax Outsider, le jeune influenceur de la rue, est un entrepreneur basé à Pointe noire, où il prépare divers projets qui verront le jour incessamment.