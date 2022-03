Congo-Brazzaville: Commémoration - L'an un de la disparition de Guy Brice Parfait Kolelas célébré à Kinkala

Le temple salutiste, poste de Kinkala, chef-lieu du département du Pool, a abrité le 27 mars une messe d'action de grâce célébrée en hommage au président de l'Union des démocrates humanistes-Yuki (UDH Yuki), décédé en mars 2021. La messe s'est déroulée en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Dans une union de prières, les fidèles ont été exhortés à la culture de paix et d'amour pour le pays et entre Congolais. Député de la deuxième circonscription de Kinkala, Guy Brice Parfait Kolelas avait été foudroyé en pleine course pour le fauteuil présidentiel. Le secrétaire général de l'UDH-Yuki, Cyr Rodrigue Mayanda, a appelé la famille biologique et politique de Guy Brice Parfait Kolelas à l'harmonie et à l'entente qui doivent être le seul code de conduite.

Invité par la famille politique de Guy Brice Parfait Kolelas, le Premier ministre a véhiculé un message d'amour, de paix, d'unité et de concorde. " Je suis venu partager ce message à la population du Pool, aux acteurs politiques de toute obédience, de tout le pays pour que l'appel au changement qui est souvent vanté comme testament de Parfait Kolelas soit accueilli comme un appel au changement de mentalités, au changement des pratiques, des habitudes afin que dans ce département mythique et emblématique, on n'est plus à revenir sur les comportements d'hier d'appel à la violence, qu'on n'est plus à revenir sur l'intolérance qui y est souvent pratiquée ", a indiqué Anatole Collinet Makosso, insistant sur la nécessité de promouvoir ensemble la concorde, l'unité.

Il a également rappelé que le président fondateur de l'UDH-Yuki était quelqu'un avec qui il avait travaillé en étroite collaboration non seulement au gouvernement mais également en dehors de l'exécutif car il fut pour lui un frère et un ami.