Congo-Kinshasa: Gouvernement - Une nouvelle prorogation de l'état de siège envisagée

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) sollicite une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour une nouvelle période de quinze jours prenant cours le 5 avril.

Le projet de loi autorisation cette nouvelle prorogation a récemment été soumis au Conseil des ministres avant sa transmission au Parlement.

Selon le ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des sceaux, la prorogation de l'état de siège permettra aux Forces armées de la RDC, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures. Elle contribuera également à poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'Etat dans cette partie du pays.

Contrairement aux précédentes demandes de prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri, celle en cours intervient alors que s'observe sur le terrain une montée en puissance de l'armée congolaise, notamment marquée par le démantèlement de plusieurs positions des milices étrangères actives dans le grand Nord. Dans cette partie du pays, on signale principalement une intense activité des ADF.

Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a fait part de la poursuite et l'intensification des opérations conjointes Forces armée de la RDC-UPDF. Les forces loyalistes ont délogé les ADF installées jusqu'alors dans une école à Nyakabale, sauvant ainsi la vie des élèves qui s'y trouvaient. " A l'activisme de ces terroristes internes et externes, il y a lieu d'indiquer que la paix est fréquemment menacée par les différents conflits intercommunautés, essentiellement en Ituri ", a repris le compte rendu du Conseil des ministres.