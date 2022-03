Maroc: L'Institut groupe CDG et l'INAU signent une convention de partenariat

Rabat — La Caisse de Dépôt et de Gestion, à travers son Institut, et l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU), ont signé, lundi à Rabat, un partenariat en vue de mener des réflexions conjointes autour d'un développement urbain harmonieux, solidaire, inclusif et durable.

L'urbanisation croissante de la population marocaine s'accompagne d'impacts d'ordre spatial, social et environnemental. Face aux défis existants et à venir, il y a lieu de réfléchir les approches urbanistiques dans un contexte pluridisciplinaire, indique un communiqué conjoint de l'institut groupe CDG et l'INAU.

La croissance urbaine génère des défis multiples pour les acteurs du développement territorial tels que le Groupe CDG à travers sa Branche Développement Territorial, poursuit la même source, notant que ce partenariat permettra de mieux percevoir les tendances à l'œuvre dans l'univers urbain national. De même, il proposera un accompagnement des métiers dans leurs réflexions dans le cadre du déploiement de leurs services aux territoires.

S'appuyant sur les domaines d'expertise de l'INAU et de ses équipes de recherche pluridisciplinaire, cette convention est conclue dans le but de réaliser des travaux de recherche dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme, de mener conjointement des manifestations scientifiques dans les domaines d'intérêts communs et de publier les résultats des programmes de recherche.

Les thèmes pouvant être abordés concernent notamment les collectivités territoriales et le développement urbain ainsi que l'urbanisme de projet et la gouvernance qui consiste à porter un éclairage sur les nouveaux métiers de l'urbain, les modèles d'urbanisme et la maitrise d'ouvrage.

L'Institut Groupe CDG pourrait ainsi, grâce à la contribution de l'INAU, mieux définir sa démarche en matière d'études portant sur l'aménagement du territoire et la planification urbaine, répondant ainsi notamment aux attentes et besoins des structures du Groupe opérant dans les métiers de développement territorial.